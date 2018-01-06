“FETÖ’nün Gücü Yetmedi, Kırıntılarının da Yetmez”

Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası’nın genel kurul toplantısında konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin; “Bugün de, aynen esnafın karşısında kimler var, aynen o bozuntuların, o FETÖ’cülerin kırıntıları başka yerlerde kümelenerek bu millete müdahale etmeye kalkıyorlar. Bu millete müdahale etmek, esnaf ve sanatkara müdahale etmek kimsenin haddi değildir. Esnaf ve sanatkar sadece Cenab-ı Hakk’ın önünde eğilir.” dedi.

Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası’nın 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Mevcut Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül’ün yeniden tek liste ile aday olduğu genel kurulda divan başkanlığını MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptı

Oda üyeleri ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, çok sayıda esnaf odası başkanının katıldığı genel kurulda konuşan Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, oda üyelerine yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Özgül, “Biz artık bundan sonra emlakcıların üzerindeki kötü imajı silmek istiyoruz. Burada MESOB Başkanımız Şevket Keskin’in üzerine de büyük görevler düşüyor. Gümrük ve ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla Malatya’da bir toplantı yapmıştık. O toplantıda sayın bakanımız yasanın çıkması için bize söz vermişti. MESOB başkanımızın bu konuda bize destek vereceğine inanıyoruz. MESOB Başkanımız ile yaklaşık 13 yıldır birlikte çalışıyoruz. Başkanımıza saygı duyuyoruz, hizmetleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

-“Esnafın her kapıyı açabilecek gücü var”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, genel kurula katılarak Oda’larına ve Oda yönetimlerine sahip çıkan emlakçıları tebrik ederek, teşekkür etti.

Keskin; “Ben esnaf ve sanatkarımızın gece ve gündüz emrindeyim. Gücümün yettiği, dilimin döndüğü kadarıyla sorunları dile getirdim, getirmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımız ve Malatya’mızın evladı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a sorunlarımızı aktardık, bundan sonrada aktaracağız. Her kapıyı açmak için gücümüz var, bu gücümüzü de esnaf ve sanatkarımız için sonuna kadar kullanacağız. Gece-gündüz Malatya’nın ve Malatya esnaf ve sanatkar camiasının emrindeyim.” dedi.

-“ FETÖ’cülerin kırıntıları başka yerlerde kümelenerek, müdahalelere başladılar”

Seçim süreci başlayan esnaf ve sanatkarlar odalarına esnaf camiasının dışında kalan bazı grupların müdahale etmeye çalıştığını vurgulayan Keskin şunları söyledi; “Bir zamanlar esnaf ve sanatkarın karşısında kimler vardı, FETÖ’cüler vardı, bozguncular vardı, bunlar gerçekti. Esnafın karşısındaydılar, çünkü esnaf bu memleketin temel direğidir, ekonominin bel direğidir, barışın, kardeşliğin, huzurun gerçekten anahtarıdır. Ama öyle bir şey oldu ki, geçen dönem karşımıza devlet düşmanı, millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, esnaf düşmanları çıktı. Bugün de, aynen esnafın karşısında kimler var, aynen o bozuntuların, o FETÖ’cülerin kırıntıları başka yerlerde kümelenerek bu millete müdahale etmeye kalkıyorlar. Bu millete müdahale etmek, esnaf ve sanatkara müdahale etmek kimsenin haddi değildir. Esnaf ve sanatkar sadece Cenab-ı Hakk’ın önünde eğilir. Var mı başka? Bizim anlımız açık, yüzümüz ak.

-“FETÖ’nün gücü yetmedi, FETÖ kırıntılarının da gücü yetmez.”

Keskin, “Bugün burada görev yapıyorsam, bu esnafımızın ve Malatyalıların desteği iledir. Eğer bir gün ben bu görevi yapamazsam, oturduğum makamın hakkını veremezsem o bozuntular merak etmesinler, bir gün bile burada kalmam. Bunu açıkça esnaf ve sanatkarımızın önünde ve basının önünde ifade ediyorum. Bu millete FETÖ’nün gücü yetmedi, FETÖ kırıntılarının da gücü yetmez.”

Keskin; hem emlakçıların ve hem de diğer tüm esnafların tüm sorun ve taleplerini hükümet nezdinde her zaman takip ettiklerini de ifade ederek, “Emlakçılarımızın sorunlarının takipçisiyiz. Yaşanan sorun Türkiye genelinde yaşanan sorunlar. Bunların takipçisiyiz. Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’de konu yakından biliyor ve takip ediyor. Ancak; emlakcılık mesleğini disipline altına almamız gerekiyor. Malatya’nın ne kadar emlakcıya ihtiyacı var, bunu incelemek gerekiyor.” diye konuştu.

-“Esnaf var iken, devlete ve millete karşı olanlara müsaade edilmeyecektir”

Esnaf odaları başkanları olarak esnafımıza hizmet için varız. Bakınız; ben Şoförler Odası’nın başkanlığını yapıyorum ve Oda’dan maaş almıyorum. Millete hizmet etmek, Hakk’a hizmet bizim anlayışımızdır. Devlete, millete, ezana ve bayrağa karşı kim varsa; esnaf ve sanatkar camiasını karşısında bulacaktır. 15 temmuz hain darbe girişiminde esnaf ve sanatkarımız nasıl sabah işinin başında, gece ise nöbet tuttuysa, bundan sonrada aynısını yapar. Cuntacılar ve FETÖ terör örgütü silahla yapamadığını, ekonomiyle yapmaya kalktılar, ama buna da esnaf ve sanatkar camiası müsaade etmedi, etmeyecek. O bugün köşeye çekilenler, kaçanlar, ‘ne olacak’ diye bayram edenler ve özelliklede Malatya’nın ekonomisine darbe vuranlar, bir Kayısı Birliği’ni kimin çökerttiğini bu memleket çok iyi biliyor, ama bakıyorum bugün bazı köşelerde konuşmaya başladılar. Esnaf var iken, devlete ve millete karşı olan hainlere burada hiç kimse müsaade etmeyecektir.

-“Hükümet önemli kredi imkanları sağladı”

ESKKK Başkanı Ali Evren ise, son dönemde hükümetin esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli kredi imkanları sağladığını, bundan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Her sektörden esnaf ve sanatkarlarımıza kredi veriyoruz. Şartları tutan esnaflarımız bu kredilerini alabiliyorlar. Hükümetimiz, işyeri alanlara 500 bin TL’ye kadar 10 yıl vade ile kredi alabilme imkanı getirdi. Araç alımı için, kamyonet, taksi, minibüs olabilir, bunun içinde 500 bin TL kredi imkanı sağlandı. Ayrıca 200 bin TL’ye kadar da işletme kredisi imkanı var. Bu kuruluşlar esnaf ve sanatkarın kurumlarıdır, şartları tutan esnaflarımız her zaman bu imkanlardan yararlanabilir.” diye konuştu

Genel kurulda Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, hizmetleri ve destekleri için MESOB Başkanı Şevket Keskin’e, ESKKK Başkanı Ali Evren’e ve MESOB Genel Sekreteri Nazmi Güneş’e günün anısına teşekkür tabloları hediye etti.

Genel Kurulda Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası’nın yönetiminde daha önce görev alan oda üyelerine de hizmetleri anısına teşekkür plaketleri takdim edildi.

Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül’ün yeniden başkan seçildiği genel kurulda yönetim kuruluna ise şu isimler getirildi: Serdar Baykal, Abdullah Akbudak, Ziya Boğa, Sıddık Öğdü, Abuzer Baykara ve Hasan Ercan. Denetim Kurulu’na ise Osman Şenel, Cumali Sürücü ve Cevdet Zafer getirildi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi