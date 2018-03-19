Ölüm Listesindeydiler, Oyunu Bozdular

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin şehir merkezini tümüyle ele geçirdi. Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Harekatını” başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harekatı bölgede yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün suikast girişimlerine hedef olmuşlardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin dün tamamen teslim alındı ve harekatın 58. gününde kontrol sağlandı.

Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te darbecilerce buraya özel ekip gönderilerek öldürülmek istenmişti. Zeytin Dalı Harekatını Hatay’da kurulan Harekat Merkezi’nde yöneten ve komuta eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de Van Asayiş Kolordusu Komutanı olarak görev yaparken, 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından özel ekip göndererek Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi katledilmek istenmişti.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ni 26 Ocak’ta ziyaret etmişti.

-“Ölüm tuzağından” peş peşe kurtuldu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişimi sırasında Van Asayiş Kolordusu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel, darbecilerin özel ekip göndererek öldürmek istedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi öldürülmek istenmişti.

Korgeneral Temel, Hakkari’de denetlemede iken hain kalkışma başlatılmıştı. Buradan Siirt’e gideceğini söyleyerek helikopterle ayrılan, ancak Van’a geçen, böylece darbecilerin ölüm tuzağından peşpeşe kurtulan Korgeneral Temel, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin darbecilerle birlikte olduğu gerekçesiyle görevden alınmasıyla, 7. Kolordu Komutanı iken Huduti’nin yerine atanan ancak darbe yanlısı olduğu anlaşılınca ataması iptal edilen Korgeneral İbrahim Yılmaz’ın ardından Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’na getirilmişti.

-“Ölüm emri” öldürülen Terzi’den…

Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahını ele geçirmek isterken Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’nin ‘ölüm emri’ni verdiği Korgeneral Temel’e yönelik suikast girişimi ile ilgili soruşturma dosyasında yer verilen tespitlere göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki Van, Siirt, Hakkari ve Şırnak’ta darbe hazırlığı yapan FETÖ, buna karşı çıkan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in öldürmesi için 8 kişilik özel tim görevlendirdi. Binbaşı İsmail Çevik komutasındaki 8 kişilik özel kuvvet timi, Semih Terzi’nin talimatıyla Hakkari’den Siirt’e gitmesi beklenen Korgeneral Temel’i ‘terörist’ diye öldürme planı yaptı.

Hakkari’deki Korgeneral Temel’i, Genelkurmay Başkanlığınca uçuşların yasaklanmasına rağmen helikopterle uçmasında bir sakınca olmadığını bildirerek özel timin beklediği Siirt’e gönderen darbeci askerlerin planı, komutanın havada kararını değiştirerek Van’a gitmesiyle bozuldu.

-Tam teçhizatlı 8 kişilik Tim gönderilmiş

Suikast timi, “10049” kuyruk numaralı “Skorsky” tipi helikopterle Temel’in peşinden Van’a geldi. Uzun namlulu silahlar ve susturucu takılan tabancalar taşıyan askerleri helikopter pistinde gören bir grup asker duruma müdahale etti. Korgeneral Temel’in, “Bu hainleri etkisiz hale getirin” talimatı verdiği emrindeki askerlerin gerçekleştirdiği operasyon sırasında geldikleri helikopterle kaçan ve aralarında Binbaşı İsmail Çevik’in de bulunduğu 8 kişilik tim, Şırnak’ın Silopi ilçesine indiklerinde gözaltına alındı. Darbeci askerlerle iş birliği yaptığı ve Binbaşı Çevik’e gittiği illerde yardım ettiği gerekçesiyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Kurmay Albay Murat Temiz de Van’da düzenlenen operasyonda “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzene karşı durmak ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.

Soruşturma dosyasında 8 askerden oluşan timin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçuş yapılmamasına ilişkin emre rağmen helikopterle hareket ettikleri ve yanlarında uzun namlulu silahlar, susturucu takılı suikast tipi tabancalar bulunmasına işaret edilerek, “Kolluk kuvvetlerinin ayrıntılı tutanağında belirtilen hususlar göz önüne alındığında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından verilen emir ve talimat üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İsmail Metin Temel’e yönelik suikast girişimi söz konusudur. Bu girişim sırasında Binbaşı İsmail Çevik, Van’da görev yapan Kurmay Albay Murat Temiz ile iştirak birliği içinde hareket etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

-Korgeneral Temel ifadesinde olayı anlatmıştı..

Korgeneral Temel, daha sonra darbe girişimi ile ilgili olarak Malatya’da Savcılığa ifade vermiş, suikast girişimi konusunda ise şunları anlatmıştı:

“Bir süre sonra kimliği belli olmayan, kuyruk numarası olmayan bir helikopterin Hakkari’den ikmal yapıp, bilinmeyen bir yöne hareket ettiğini öğrendik. Bizde hemen helikopter panelini (pistini) Kobra araçlarla emniyete aldık. Şayet gelmesi halinde ateş edilmesi emrini verdim. Şırnak Tümen Komutanı Abdullah Baysal’ı da bu konuda telefonla ikaz ettim. Şayet böyle bir durum olursa, ateş etmelerini, indirmemelerini söyledim. O da ‘Ateş etmeyelim komutanım, gelenlere bir bakalım.’ dedi. Helikopterin Şırnak’a da inmediğini, kendi kalktığı merkez olan Özel Kuvvet Harekat Üssüne indiğini öğrendik. Bu arada bir haber geldi. Ben daha öncesinde Siirt Valisi ile bölücü terör örgütüne yönelik şehir içinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerde nokta operasyonları yapabilmek için Siirt’te buluşmak için sözleşmiştik. Bu sebeple helikopterle normalde gideceğim yer Siirt’ti. Ancak ben sonradan fikir değiştirip Van’a inmiştim. Buradaki amacımda, pilotları dinlendirmekti. Benim bu planlı iniş yerim olan Siirt’te meğer orada da bir tertibat alındığını, silahlı personelin hazır bekletildiğini öğrendim. Anladığım kadarıyla ve daha sonra Silopi Cumhuriyet Başsavcılığında Özel Kuvvet Tim Komutanının şüpheli sıfatıyla verdiği ifade de, kendisine bir talimat verildiği, Siirt’e gidip, hain olduğunu söyledikleri bir generali infaz etme emri aldıklarını, ancak Siirt üzerine geldiklerinde Van’a devam etmeleri hususunda ilave bir emir verildiğini, daha sonra Van Kolordu’ya geldiklerini ifade ettiğini Başsavcıdan öğrendim. Bu şekilde benim hedefleri olduğunu anladım. Bu nedenle 13 askeri personel Silopi’de tutuklanmış, Siirt Başsavcısı beni telefonla arayarak, sizin için burada bir tertibat alındığını soruşturmadan öğrendiklerini ve gereğini yaptıklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada Silopi Savcısından öğrendiğim kadarıyla, yukarıda ismini bahsettiğim Özel Kuvvet Tim Komutanına Van’daki Kurmay Başkanı Murat Temiz ile temas kurması, benim yerimi ondan öğrenmeleri yolunda talimat verilmiş ve bu kişiyle bir görüşme yaptığını da öğrendim. Daha sonra Van Sıkıyönetim Komutanlığına darbecilerin atamış olduğu Kurmay Albay Ali Yalçın beni telefonla arayarak ‘Böyle bir kalkışma olmuş komutanım.’dedi. Görüşmemiz bittikten sonra Van Emniyet Müdürüne, ‘Müdürüm, bunlar benim yaşayıp yaşamadığımla ilgili ateşle keşif yapıyor.’ şeklinde söyledim. Hatta daha sonradan öğrendiğim kadarıyla Ankara’daki evimi bir general aramış, ‘Komutanımla görüştünüz mü.’ diye eşime sormuş, eşimde ‘Benimle görüştüğünü, sesimi duyduğunu.’ ifade etmiş. Daha sonra bu kişi telefonu kapatmış.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com