Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

FETÖ’nün Vakıf Yöneticilerine Operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün Vakıf Yöneticilerine Operasyon: 14 gözaltı
  • 23.02.2018
  • 3

ARALARINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iktisatlı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan vakıfların yöneticiliğini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma da 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı, Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı.

KOM Şubesinin eş zamanlı operasyonun da 12 şüpheli Malatya’da 2 şüpheli de İstanbul’da olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Malatya Büyükşehir Belediyesinden ihraç edilen eski başkan yardımcısı Ahmet C. de bulunuyor.

Operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar
  1. arğalı dedi ki:
    23 Şubat 2018, 15:24

    Dijital materyal dediğinizde bilgisayar harddiksi,çocukların tableti varsa tablet ve cep telefonu.Silah yokmu silah nerde silah

    Cevapla
    1. Ali dedi ki:
      23 Şubat 2018, 19:31

      Silahları 15 temmuzda kullandılar.

      Cevapla
    2. irfan dedi ki:
      24 Şubat 2018, 13:07

      silahla 250 kişiyi şehit ettiler çok meraklıysan ismini yaz sana ayarlarız

      Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."