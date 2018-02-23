FETÖ’nün Vakıf Yöneticilerine Operasyon: 14 gözaltı

ARALARINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iktisatlı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan vakıfların yöneticiliğini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma da 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı, Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı.

KOM Şubesinin eş zamanlı operasyonun da 12 şüpheli Malatya’da 2 şüpheli de İstanbul’da olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Malatya Büyükşehir Belediyesinden ihraç edilen eski başkan yardımcısı Ahmet C. de bulunuyor.

Operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com