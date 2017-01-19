FETÖ/PDY Suçlamasıyla 17 Öğretmene Tutuklama

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılmış olan özel eğitim kurumlarında görev yapan 17 öğretmen tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Terör Örgütüne, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla kapatılmış olan özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 10 Ocak 2017 günü Malatya merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Malatya ile birlikte Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye’de önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda 9’u kadın olmak üzere toplam 30 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Malatya Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 9’u kadın 13’ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 17 öğretmen ise gece geç saatlere kadar süren sorgulamaları sonucunda Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklanan bazı şüphelilerin örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ”Bylock”u kullandığı belirtildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com