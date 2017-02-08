FETÖ/PDY’den 6 Öğretmen Tutuklandı
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken daha önce ihraç edilen 6 öğretmen tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli iken ihraç edilen öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 öğretmenin Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.
Malatya Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmaları, 10’u ise tutuklanmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği ise 6 öğretmen hakkında tutuklama kararı verirken, 12 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com