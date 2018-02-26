FETÖ’ye ‘Abla’ Operasyonunda 5 Tutuklama

Malatya merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütü’nün Malatya’daki kadın yapılanmasında yer alan ve örgüt içinde “abla” olarak nitelendirilen 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM) Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanmasına yönelik olarak Malatya merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı yürütülen operasyonda Malatya ile birlikte Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana illerinde toplam 18 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G . tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.U., H.U., L.O., N.D., Z.K., A.M., D.D., F.Z.Ö., N.A., Ö.A., N.T., F.Ö. ve Y.K. adlı 13 şüpheli ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki kadın yapılanmasında il ve ilçe kadın mütevelli heyet ile birlikte bölgeci olarak görev aldıkları öne sürülüyor.

Gözaltı işlemi yapılan şüphelilerin büyük çoğunluğunun eşlerinin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklu ya da hükümlü olduğu kaydedildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com