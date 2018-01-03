FETÖ’ye Bank Asya Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynakları arasındaki kapatılan Asya Katılım Bankası A.Ş’nin yönetim organlarını belirleyen A Grubu hissedarlarına yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Bank Asya’nın 2015 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bankanın A grubu hissedarı 310 kişinin mercek altına alınmasını talep etti.

MASAK’ın hazırladığı rapor doğrultusunda harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Asya Katılım Bankası’nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarları olan 242 kişi hakkında çeşitli davaların devam ettiğini, bu zamana kadar hakkında hiç işlem yapılmamış 68 şüpheliyi daha tespit ederek haklarında yakalama kararı çıkardı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Eskişehir, Malatya, Balıkesir, Zonguldak, Van, Samsun, Kayseri ve Kütahya’da eş zamanlı başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 49 şüpheliyi yakaladı. Haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan firari 19 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdüren polis, 2 şüphelinin yurtdışına kaçtığını tespit etti.

Yakalanan FETÖ şüphelilerinin, 2013 yılındaki 17-25 Aralık sonrasında söz konusu bankadaki hesaplarında anormal artışlar olduğu ve örgütün üst yönetimiyle doğrudan irtibatları oldukları iddia edildi.

İstanbul, iha