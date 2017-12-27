FETÖ’yle İlgili 4 Davada Karar Çıktı
FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği davasında yargılanan İnönü Üniversitesi’nde görev yaptığı bildirilen eski okutman 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ DAVALARINDA KARAR..
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY terör örgütü davalarının karar duruşmalarında esnaf Hacı Mehmet Ç. ve eski öğretmen Yakup Y.’ye “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda akademisyen olan Alper Y.’ye “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hüküm il e birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar kıldı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bir diğer karar duruşmasında ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan eski emniyet müdürü Halil Ejder Ç. hakkında ise beraat kararı verildi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanırken Etkin Pişmanlık Hükümleri uygulamasından yararlanan serbest meslek sahibi sanık Erkan K. hakkında ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, bu ceza da ertelendi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com