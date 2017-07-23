Fetullah Gülen’i Ortaya Çıkaran O Malatyalı mıydı?

FETÖ/ PDY Terör Örgütü’nün ABD’de ikamet eden lideri, emekli Vaiz Fetullah Gülen’in ortaya çıkışı, ‘olağan dışı ve çetrefilli’ örgütlenmesi, ulaştığı güç, bu örgütün mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından bütün boyutlarıyla ele alınıp tartışılırken, bunlardan birine en son Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, “Achtung” başlıklı yazısında değindi.

Özdil, daha önce bazıları da hükümete yakın muhafazakar yayın organlarında olmak üzere gündeme getirilen (Abdurrahman Dilipak, Hasan Karakaya- Yeni Akit, vs.), Fetullah Gülen’in, 1950’li yıllarda ABD’de Özel Harp eğitimi alan ve o dönem Erzurum’da görevli olan Malatyalı Askeri Tabip Dr. Esad Keşşafoğlu tarafından sahneye çıkarıldığına dair iddiaları yazdı. Daha sonra, yine bir Malatyalı olan, ‘İslamcı Yazar’ diye bir ara her basın- yayın platformunda görünürken, son dönemde sesi duyulmayan İsmail Nacar’ın, bu iddiaların doğru olmadığına ilişkin düzeltme çabalarına karşın, Keşşafoğlu- Gülen ilişkisi iddiaları sürdü.

Emekli olduktan sonra Malatya’ya yerleşen, şiirle uğraşan ve 91 yaşında iken 2015 yılında vefat eden Emekli Tabip Yüzbaşı Esad Keşşafoğlu, Malatya’daki muhafazakar kanaat önderlerinden merhum Said Çekmegil’in öz kardeşiydi. Keşşafoğlu, soyadını değiştirmeyi tercih etmişti.

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’in, Fetullah Gülen’in yanı sıra bir ara ‘Kara Ses’ diye bilinen Cemalettin Kaplan’ı da Esad Keşşafoğlu bağlantısı iddialarıyla gündeme getirdiği yazısı, gazetenin 23 Temmuz 2017 Pazar günkü sayısında yayınlandı.

sozcu.com.tr- malatyahaber.com