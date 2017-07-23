Fetullah Gülen’i Ortaya Çıkaran O Malatyalı mıydı?
FETÖ/ PDY Terör Örgütü’nün ABD’de ikamet eden lideri, emekli Vaiz Fetullah Gülen’in ortaya çıkışı, ‘olağan dışı ve çetrefilli’ örgütlenmesi, ulaştığı güç, bu örgütün mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından bütün boyutlarıyla ele alınıp tartışılırken, bunlardan birine en son Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, “Achtung” başlıklı yazısında değindi.
Özdil, daha önce bazıları da hükümete yakın muhafazakar yayın organlarında olmak üzere gündeme getirilen (Abdurrahman Dilipak, Hasan Karakaya- Yeni Akit, vs.), Fetullah Gülen’in, 1950’li yıllarda ABD’de Özel Harp eğitimi alan ve o dönem Erzurum’da görevli olan Malatyalı Askeri Tabip Dr. Esad Keşşafoğlu tarafından sahneye çıkarıldığına dair iddiaları yazdı. Daha sonra, yine bir Malatyalı olan, ‘İslamcı Yazar’ diye bir ara her basın- yayın platformunda görünürken, son dönemde sesi duyulmayan İsmail Nacar’ın, bu iddiaların doğru olmadığına ilişkin düzeltme çabalarına karşın, Keşşafoğlu- Gülen ilişkisi iddiaları sürdü.
Emekli olduktan sonra Malatya’ya yerleşen, şiirle uğraşan ve 91 yaşında iken 2015 yılında vefat eden Emekli Tabip Yüzbaşı Esad Keşşafoğlu, Malatya’daki muhafazakar kanaat önderlerinden merhum Said Çekmegil’in öz kardeşiydi. Keşşafoğlu, soyadını değiştirmeyi tercih etmişti.
Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’in, Fetullah Gülen’in yanı sıra bir ara ‘Kara Ses’ diye bilinen Cemalettin Kaplan’ı da Esad Keşşafoğlu bağlantısı iddialarıyla gündeme getirdiği yazısı, gazetenin 23 Temmuz 2017 Pazar günkü sayısında yayınlandı.
sozcu.com.tr- malatyahaber.com
Arkadaşlar:Basının rezaleti böyle bir şey.Bir uydurma haber nasıl yayılıyor.Feto vatan haini, Esat Keşşafoğlu hayatını Allahı razı etmeye adamış,dünyevi çıkar peşinde koşmayan,hakkı tebliğ etmeyi en ülvi gaye edinmiş,güzel ahlakı ile örnek,hastalarından para almayan ,bedava muayene eden (malatyalılar bunu bilir)böyle bir şahsiyeti karalamak,Yılmaz Özdile yakışır lakin mümine asla yakışmaz.böyle bir iftiranın altında ezilirsiniz.Ben çok çok iyi tanıdığım kadarıyla Esat Keşşafoğlu hayatta olsa idi fetoya lanet ederdi .Bunada ben şehadet ederim.
Keşşafoğlu kendini kuran’a adayan mümtaz insanlardan biriydi. Namazı şiar edindiği için namaz kılan her insanla tanışmak isterdi. Yakınen şahit olduğum hayatının hiç bir evresinde fetöye yakınlık duymamış, onun riyakar gözyaşlarına tebessüm ederek istihza etmiştir ve yaşamı boyunca abd ye hiç gitmemiştir. Bu iftirayı güncelleştiren sözde gazeteciler bu iddianızı delilleriyle sunar mısınız?
Dr esat keşşafoğlu hakkında basında çıkan iddiaların hiç biri doğru olmadığıhalde insanlar yazar geçinenler bildikleri doğruymuş gibi mümin bir insanın,ömrünü Allahın emrini kurani olarak anlatmakla geçiren birine iftira atmaktan çekinmeyen insanlara söyleyecek söz bulamıyorum bunlara hakaret etmeğe bile değmez onlar hesabını attıkları iftiradan dolayı Allaha verecekler.yeğeni ve damadı olduğumdan dolayı 50 yılım beraber geçti bir tek gün ne çocularına ne torunlarına nede sohbet ettiği insanlara fetonun lafını etmemiştir ve ömrünün hiç bir dönemindede abd ye gitmemiştir
kör ölür badem gözlü olurmuş birisi cıkıyor kuyuya bir taş atıyor uğraş dur keşşafoğlunun saglında sohbetlerine katılanlar bilirlerki agzından gülen ismini duymamışlardır bir dönemde vahhabileikle itham edilmişti bırakın bu işleri malatyanın degerlerıyle oynanıyor ölmüş bir insanın adını lekelemekten başka birşey degil 35 torunu 6 cocugu var bir tane fetöden alınan yok ayıptır günahtır bir aileyi karalamak böyle aşagılık bir adam için hemde yazıkki buna inananlara
Soyadı değişikliği tercih değil dayısı ( Keşşaf hoca) ya evlatlık verildiği için dir. Yine cuvalladin yalancı sözcü
Mustafa bey siz sözcü gazetesindeki yazıyı bir okuyun önce
Sözcü denen gazete deki yazıyı okuduktan sonra yazdım by yüksel ayrıca bahse Esat amcayi da çok iyi tanırım değil feto yandaşları ile bir araya gelmiş değildir. tanımadan ve bilmeden itham da bulunmak iftiradir ben İddaa mı her şekil de isbatlarim bu iddialara araştırmadan inanan da iftira atan gibidir.hucurat suresi 6. Ayet aynen soyle Ey iman edenler! Eğer fâsıkın biri size bir haber getirecek olursa onu araştırın. Yoksa cahillikle bir topluluğa sataşır da yaptığınıza pişman olursunuz
Yilmaz Özdil yazısında, soyadı değişikliği ile ilgili tek kelime yazmamış.Asıl sen çuvallamışsın. Bence yazıyı bir daha oku.
Said Çekmegil’in öz kardeşiydi. Keşşafoğlu, soyadını değiştirmeyi tercih etmişti.yaziyi aynen kopyaladim
Kardeşim, hem yukarıdaki yazıyı okurken hemde yorumları okurken idrak etmekte zorlandığını gördüm. Kopyaladığın kısım, Yılmaz Özdilin yazısında geçmiyor. MalatyaHaberin yazısında var. Özdilin yazısını okumadığın besbelli. İstersen şimdi tane tane oku.