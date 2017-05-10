Fetullah’ın Tarihçisinin ‘Malatya’da İşi Ne?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, uzun yıllar FETÖ’e yakın yayın organlarında yazan, Atatürk ve İnönü’ye sürekli hakaret eden Mustafa Armağan isimli yazarın İnönü’nün memleketi Malatya’da düzenlenen kitap fuarına davet edilmesinin Malatya’ya da hakaret olduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında diğer konuklarla birlikte Atatürk ile manevi kızı Afet İnan arasında ilişki olduğu iddiasında bulunan, hakkında CHP tarafından suç duyurusunda bulunulan Mustafa Armağan isimli tarihçi-yazarın bu yıl 6. Sı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür fuarına katılmasına tepkiler devam ediyor.

DAVET MALATYALILARA HAKARETTİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Derin Tarih isimli dergide Latife Hanım’a ait olduğu iddia edilerek Atatürk’e hakaret eden bir mektup yayınlayan,aynı dergide daha önce de defalarca Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler yağdıran, Rize’deki Atatürk heykeli kaldırıldığında sosyal medya hesabından “Bize bu şan yeter.Heykeli toprağa vermiş ülkeyiz” şeklinde açıklamalar yapan Mustafa Armağan isimli yazarın, İnönü’nün memleketine davet edilmesi tüm Malatyalılar için hakarettir” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK VE İNÖNÜ’YE LAF SÖYLEYENLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Ağbaba; “Bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ağza alınmayacak laflar söyleyen,2. Cumhurbaşkanımız, hemşehrisi olmakla her zaman onur duyduğum İsmet İnönü’ye saldıran kişinin, kitap fuarında Malatyalılar ile buluşturulması skandaldır.Dünya’nın hiçbir ülkesinde o ülkenin kurucularına, önderlerine, savaş kahramanlarına laf söyletilmez. Ancak , Türkiye’de son yıllarda Atatürk ve İnönü’ye laf söyleyenler, hakaret edenler ödüllendirilir hale gelmiştir. Atatürk ve İnönü’ye hakaretlerin mahkemeler tarafından masum gösterilmesi yeni ve daha çirkin saldırıların önünü açmıştır” dedi.

BAKAN SOYLU’YA SORULAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde ise şu görüşlere yer verdi;

“Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına organize edilen 6. Anadolu Kitap Fuarı’na, Mustafa Armağan adlı tarihçi olduğunu iddia eden ve devamlı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, manevi kızı Afet İnan’a ve Kurtuluş Savaşı gazisi 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye hakaretler eden bir şahıs davet edilmiş ve kitaplarını imzalamıştır.

Bu çerçeveden hareketle; Söz konusu şahsın Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye yaptığı hakaretler hem Valilik hem de Bakanlığınız tarafından kabul edilmekte midir? İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye her türlü hakareti eden bu şahsın, İnönü’nün memleketi Malatya’ya davet edilerek konuk edilmesi Malatyalılara hakaret değil midir? Kurtuluş Savaşı gazilerimize ve kurucu liderlerimize ağza alınmayacak hakaretler eden bu şahsın fuara katılım masrafları Valilik ya da Büyükşehir Belediyesi tarafından mı karşılanmıştır? Bu şahıs için ne kadar masraf edilmiştir? Söz konusu şahsın Mustafa Kemal Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye hakaretlerini Malatya’da sürdürmesi için Bakanlığınızın bir talimatı var mıdır?”

KİM BU MUSTAFA ARMAĞAN?

17- 25 Aralık 2013 sürecinden sonra da 2.5 yıl süreyle, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır saldırı ve suçlamaların yapıldığı, Erdoğan aleyhtarı kampanyanın merkezi olan Zaman Gazetesi’nde yazmaya devam eden Mustafa Armağan, Mart 2016’da, 1995’ten itibaren aralıksız yazdığı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra FETÖ/PDY gerekçesiyle KHK ile kapatılan bu gazeteden ayrılarak Yeni Şafak Gazetesi’ne geçmişti.

Fetullah Gülen yanlısı yayın organları ve STK’larda görev yapmış, övgü dolu kitaplar yazmış olmasına rağmen, 17-25 Aralık sürecinden sonra, 13 Mart 2015’te AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin, son olarak da 9 Şubat 2017’de AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilerek konferans verdirilen ve Atatürk, İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Kurtuluş Savaşı konusundaki aykırı fikirleri ve iddialarıyla bilinen Mustafa Armağan’la ilgili olarak, odatv.com’da Sami Menteş imzasıyla, “Payitaht dizisi skandallarını hiç böyle okumadınız” başlıklı bir yazı yayınlandı.

Söz konusu yazı şöyle:

“Bakınız, tarih dizilerinde dizilerdeki tarihsel ayrıntıları senaristler ya da yönetmenler üstlenmezler. Bu ayrıntılardan dizilerin danışmanları sorumludur. Payitaht Abdülhamid dizisinin tarih danışmanı kim?

Gün geçmiyor ki TRT’nin Payitaht Abdülhamid dizisinde bir skandal olmasın.

Cuma selamlığında Abdulhamid döneminde olmayan Mehter çalmasından mı söz edelim?

Dizide yer alan sözde eski belgelerde neredeyse her şeyin yanlış yazılmasından mı bahsedelim?

Ya da protokol kurallarının bile çirkin ve yanlış gösterilmesinden mi?

Bunlar yazıldı, çizildi…

Üstelik Osmanlı’ya dair hiçbir şeyi doğru olmayan bu diziyi beğenmeyenler sadece muhalifler değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “akıl danıştığı” Kadir Mısıroğlu dizi için “çok cahil” derken, Murat Bardakçı “ayıp ve komik” bulduğunu söylüyor.

İyi de bu Osmanlı cehaletinin sorumlusu kim?

Bakınız, tarih dizilerinde dizilerdeki tarihsel ayrıntıları senaristler ya da yönetmenler üstlenmezler.

Bu ayrıntılardan dizilerin danışmanları sorumludur.

Payitaht Abdülhamid dizisinin tarih danışmanı kim?

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı ile bilinen yakın zamana kadar Fethullahçılar için çalışan Mustafa Armağan.

CEMAAT’LE GEÇEN UZUN YILLAR

Armağan isminin üzerinde biraz durmakta fayda var.

AKP hükümeti FETÖ’yle mücadelede milat olarak 17 Aralık 2013’ü gösteriyor. Armağan ise 1995 yılında yazmaya başladığı Cemaat’in gazetesi Zaman’da yazılarını Ekim 2015’e kadar devam ettirdi. Yani, AKP’nin milat olarak gösterdiği 17 Aralık’tan 2 yıl sonrasına kadar…

Armağan ayrıca Cemaat’in TV kanalı olan Mehtap TV’de “Tarih Aynası” adlı programı yaptı.

Armağan’ın Gülen Cemaati’nde üstlendiği görevler ise sadece Zaman gazetesinde yazmakla sınırlı değil. Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda yayın bölümü yöneticiliği görevini üstlenen Armağan 2000-2002 yılları arasında, yine Cemaat’in hazırladığı “DA” (Diyalog Avrasya) dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Hükümet medyasının hemen her gün üzerinde durduğu Abant toplantılarının da ‘seçkin’ katılımcılarından biriydi.

Armağan Ekim 2015’te Zaman’da yazmayı bıraktı ve hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’a transfer oldu. 7 Mart 2016’ta yazdığı ‘Derin Merhaba’ yazısıyla Armağan’ın hükümet medyasındaki serüveni de başlamış oldu.

GÜLEN’E ÖVGÜLER DİZEN ATATÜRK DÜŞMANI

Atatürk düşmanlığıyla tanınan Mustafa Armağan, her fırsatta Atatürk’e saldırmayı adeta bir “görev” gibi görüyor. Rize’de Atatürk heykelinin kaldırılmasının ardından “Bize bu şan yeter” yorumunda bulundu. Birçok kez tüm Atatürk heykellerinin kaldırılması gerektiğini de dillendirmişti.

Atatürk düşmanlığını her fırsat bulduğunda ortaya çıkaran Armağan’ın bugünlerde gizlemeye çalıştığı Fethullah Gülen’e övgüler dizdiği kitapları da var.

Bunlardan biri Cemaat’in önemli yazarlarından olan Ali Ünal ile birlikte 1999 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından basılan “Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe)” adlı kitap.

Armağan 2000 yılında ise bu kez, Gülen için yazılan yazıların derlendiği “Diyaloğa Adanmış Hayat” kitabını hazırladı. Bu kitap da yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından basıldı.

Kitap, Gülen’e yönelik suçlamalara yanıt niteliği taşırken; Armağan, Gülen’in ABD bağlantısını gündeme getirenlere ağır ifadelerle yükleniyor, Gülen’in Papa ile buluşmasını övüyordu.

ZAMAN’IN HABERİYLE ERDOĞAN’A YANIT

Armağan’ın Gülen övgüleri sadece kitaplarla sınırlı değildi…

Cemaat ile AKP savaşının zirveye çıktığı tarihlerde bile Cemaat’in yanında durmaya devam etti.

17-25 Aralık operasyonlarının üstünden günler geçmiş, AKP ile Cemaat kavgası zirveye çıkmıştı. Dönemin Başbakanı Erdoğan Cemaat’e “Haşhaşi, virüs, ihanet şebekesi” gibi benzetmelerde bulunuyordu.

Zaman gazetesi ise Erdoğan’a yanıt niteliğinde 15 Ocak 2014’te “Aydınlar ve siyasetçiler Başbakan’ı aklıselime davet etti” başlıklı bir haber yayımladı.

Haber’deki “aydın”lardan biri olan Mustafa Armağan, Erdoğan’ın Cemaat’e yönelik çıkışlarına tepki göstererek şunları söyledi: “Zaman zaman dışarıdan yardım da alan bir cinayet şebekesi ve eli kanlı örgüt olarak on yıllarca Sünni İslam âlemine darbe üstüne darbe indirmiş bulunan Haşhaşilerin yaptıklarını Hizmet Hareketi mensuplarına yakıştırmak anakronizme düşmek bir yana, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.”

GEÇMİŞİNİ SİLME ÇABASI

Bugün Yeni Şafak’ta yazan ve dizi ekibinde yer alan Armağan Cemaat geçmişini unutturmak istiyor. Yeni Şafak’taki “Yazarın Hayatı” bölümünde Armağan’ın Cemaat geçmişi ile ilgili neredeyse hiç bilgi yok. Ne Zaman’da yazarlık yaptığı, ne Cemaat övgüsü kitapları, ne Cemaat kanallarında yaptığı programlara, ne de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda üstlendiği göreve öz geçmişinde değinilmemiş. Kişisel sayfasındaki “kitapları” bölümünde de Fethullah Gülen’i övdüğü kitaplara yer verilmemiş.

KIŞKIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Özetle, Fethullahçılıktan devşirme “tarihçi” Mustafa Armağan muhafazakarların gözüne şirin görünüyor olabilir.

Ama Fethullah Gülen’in dizinin dibinde öğrendiğini başka bir şapka altında sürdürüyor.

Osmanlı’ya dair bilinenleri de batırıyor, muhafazakarları kendi tarihlerine de yabancılaştırıyor, muhafazakarları Cumhuriyet’in kazanımlarına karşı kışkırtmaya da devam ediyor.

Fethullah’ın gemisi batarken terkeden Armağan, Zaman’da ne yapıyorsa şimdi daha fazlasını TRT’de, Yeni Şafak’ta yapıyor.

Özellikle Silivri kumpasları sürecinde Cumhuriyetçilere yönelik saldırıların tarih ayağını üstlenen Armağan, bugün de saldırılarını aynı kafayla sürdürüyor.

Sahi siz yıllarca Fethullahçılar için çalışan Mustafa Armağan’ın ciddi bir Fethullahçılık eleştirisi yaptığını gördünüz mü?”

Bülten- malatyahaber.com