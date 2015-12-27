Kent merkezinde son zamanlarda gerçekleştirilen ağaç katliamlarına inat gençler ağaç dikiyor.Malatya Anadolu Lisesi’nin toplam 27 bin metrekare olan kampusünün 6 bin metrekarelik bölümünün yeşillendirilmesi amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Yazıhan Durucasu’daki Abdurrahman Serttaş Lisesi öğrencileri de fidan diktiler.

MALATYA ANADOLU LİSESİ’NDE..

Malatya Anadolu Lisesi’nde, kampusün kuzey tarafında bulunan 6 bin metrekarelik alanın fidan dikimine uygun hale getirildikten sonra buraya okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından fidan dikildiği bildirildi.

Malatya Anadolu Lisesi Müdürü Hamit Yıldız, okulun arazisinin bir bölümünün fidan dikimi için düzenlendiğini, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden sağlanan çam fidanlarının da buraya dikilmeye başlandığını söyledi. İlk etapta 500 adet fidan dikmeyi planladıklarını belirten Yıldız, “Hedefimiz öğrenci sayımız kadar olan toplam 600 fidanı bu alana dikmek. Bize bu konuda yardımcı olan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz.”diye konuştu.

Malatya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Avukat İzzet Ünsalan da, fidan dikimi ile ilgili törenin Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne denk gelmesini de anlamlı bulduğunu belirtti ve emeği geçen okul yöneticilerini kutladı.

YAZIHAN’DA..

Öte yandan Yazıhan ilçesi Durucasu beldesinde bulunan Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Lisesi öğrencileri yaklaşan bahar sevincini 400 ağaç dikerek büyük bir coşkuya dönüştü.

Okul idarecileri ve öğretmenlerinin destekleriyle yaklaşık 400 fidan dikerek doğayla kucaklanması sağlayan okul öğrencileri; yerel medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla ağaç katliamlarının yapıldığını öğrendik. Büyüklerimizden miras aldığımız, geleceğe taşımamız gereken ve beldelerimizin süsü olan ağaçları yok edilmesi bizleri çok üzdü diyerek ağaç katliamı yapan yöneticilere mesaj gönderdiler.

Doğaya duyarlı ve çevreci 100ü aşkın okul öğrencisinin de katılımıyla gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası çerçevesinde fidanları toprakla buluşturan öğrenciler, diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi.

Doğaya armağan ettikleri ağaçlarla okulun ortalama iki buçuk dönümlük boş arazisini yeşil renge dönüştürmeyi amaçlayan Abdurrahman Serttaş Lisesinin idareci, öğretmen ve öğrencileri, sergilemiş oldukları bu örnek davranışla birkaç yıl sonrasının küçük bir ormanına da can vermiş oldu.

FOTOĞRAFLAR: İlk fotoğraf Durucasu’daki liseden, diğer fotoğraflar Malatya Anadolu Lisesi’nden..