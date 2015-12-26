FIFA Tahkim İtirazı Reddetti

FIFA Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) FIFA Disiplin Komitesi’nin verdiği cezaya yaptığı tüm itirazları reddetti.

TFF Başkan Vekili Kemal Kapulluoğlu, kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Tahkim Kurulu’nun verdiği kararın kendisini şok ettiğini söyledi.

Disiplin Komitesi’nin verdiği cezaya yapılan itirazların tamamen reddedildiğini bildiren Kapulluoğlu, “Hiç istemediğimiz halde CAS’a gitme ihtiyacı doğdu. Nihai kararı CAS verecek. Kararın neticelerine katlanacağız ve saygılı olacağız. Şimdiye kadar hiçbir şekilde bir beklenti açıklamadık. Fakat bunu beklemiyorduk. Bugün burada şok olduk” dedi.

Gerekçeli kararın kendilerine daha sonra bildirileceğini, şu anda kendilerine kararın yer aldığı 1 sayfalık açıklamanın verildiğini ifade eden Kemal Kapulluoğlu, “Gerekçeli kararı en çok 30 gün sonra gönderirler ama onun doyurucu olacağını beklemiyorum” diye konuştu.

İtirazların reddedilmesinden sonra FIFA ile ilişkilerin nasıl olacağı şeklindeki bir soruya ise Kapulluoğlu, “Kendimize yakışan şekilde davranmaya devam ederiz. Bu işi FIFA içinde bitirmeyi, nihai kararın onun kurumlarından çıkmasını umuyorduk. Kararı bu haliyle kabul etmemiz mümkün değil. Bugün burada çok büyük şok yaşadık. Çünkü 52 sayfa yazılı savunma verdik. Bugün de 1 saat boyunca sözlü olarak anlattık. Aynı şekilde CAS’tan da hiç beklemediğimiz bir karar çıkarsa daha büyük bir şok olur. Fakat ben, CAS’tan bizi tatmin edecek bir karar çıkacağına inanıyorum” cevabını verdi.

Ceza alan futbolcuların CAS’a gidip gitmemelerinin futbolcuların insiyatifinde olduğunu, bu konuda oyuncuları serbest bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye’de İsviçre ile oynanan milli maçtan sonra çıkan olaylar nedeniyle Türkiye’ye 6 maç saha kapatma cezası, antrenör Mehmet Özdilek’e 1 yıl hak mahrumiyeti ve futbolcu Alpay Özalan’a da 6 maç oynamama cezası verilmişti.