Fikir Fırtınası Danışma Toplantısı

Orta Değer Malatya Derneği ‘Malatya için neler yapılabilir, hangi projeler hayata geçirilebilir’ konulu bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orta Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç İHA’ya yaptığı açıklamada “Yapılacak toplantı Malatya’nın geleceği için büyük önem taşıyor” dedi.

Malatya’nın dünü ile bugünü arasında köprü olmayı vazife edinmek için yola koyulan ve düzenlediği etkinliklerle Malatya’nın değerlerine sahip çıkan Ortak Değer Malatya Derneği, geçmişte yapılan icraatlarla ile 2017’de düşünülen projelerin fikir fırtınası şeklinde ortaya konulacağı bir basın toplantısı yapacak.

“Yapılacak toplantı Malatya’nın geleceği için büyük önem taşıyor”

Orta Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzenlenecek toplantıya herkesi davet etti. Kılıç, “Malatya’nın dünü ile bugünü arasında köprü olan ve düzenlediği etkinliklerle Malatya’nın değerlerine sahip çıkan Ortak Değer Malatya Derneğinin basın ile istişare toplantısında sizleri aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır. Yapılacak toplantı Malatya’nın geleceği için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ortak Değer Malatya Derneğinin düzenleyeceği yemekli toplantının 1 Şubat 2017 Çarşamba günü Saat:18.00’da Ramada Otelde yapılacağı duyuruldu.

iha