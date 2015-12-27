Filistin’e 3 TIR Gıda

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi tarafından 100 bin TL tutarında 11 bin koli gıdadan oluşan 3 TIR dolusu gıda Kızılay aracılığıyla Filistin’e gönderildi.

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi tarafından yapılan yardım nedeniyle belediye önünde bir tören düzenlendi. Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan, Kızılay aracılığıyla gönderilen 3 TIR’ın içindeki malzemenin 100 bin TL değerinde olduğunu belirterek, bu yardımı Malatya halkı adına Filistin’e gönderdiklerini kaydetti.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ali Yalçın, Malatya’dan bir süre önce de 2 TIR dolusu malzemenin Filistin’e gönderildiğini, bu yardımla birlikte Malatyalıların toplam 5 TIR yardımda bulunduğunu söyledi.

Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın da dünyanın Filistin’deki vahşeti seyrettiğini, hatta çoğunluğun İsrail’in saldırılarından memnun kaldığını belirterek, Müslüman ülkelerin bilime yönelerek, daha fazla güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından içerisinde gıdaların bulunduğu 3 TIR uğurlandı. Bu arada, yardım TIR’larının içerisinde 5 ton pirinç, 5 ton kırmızı mercimek, 3 ton un, 5 ton toz şeker, 5 ton makarna, 130 koli çocuk bezi, 50 koli kadın bağı, 100 koli çocuk maması, 100 koli çay, 350 koli süt, 30 koli konserve, 200 koli bebe bisküvisi bulunduğu belirtildi.