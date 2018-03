Finale Kalan Projeler Belli Oldu

Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen ve İnönü Üniversitesinin koordinatörlüğünde yapılan “Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışması” tamamlandı.



Türkiye çapında 12 Bölge Merkezinde düzenlenen yarışmülar; Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Sosyoloji ve Tarih alanlarında yapıldı. Malatya’nın bölge merkezliğini yaptığı yarışmada, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Mardin ve Şanlıurfa illerinden 70 proje içerisinde 11 proje birinci oldu.



Yarışmanın final törenine Rektör Vekili ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İlhan İçen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ve kalabalık topluluk katıldı.



“ÇOK GÜZEL PROJELER”



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, törende yaptığı konuşmada; “Bilimsel anlam taşıyan bu yarışmayı çok önemsemekteyim. Bölgemiz adına yarışmanın İnönü Üniversitesi koordinesi ile ilimizde yapılmasından ayrı bir mutluluk duymaktayım. Öğrencilerimizin çok güzel projeler hazırladığını gördüm. TÜBİTAK gibi bilimsel bir kurumun öncülüğünde öğrencilerimizin projeler üreterek yarışmaya katılması başlı başına bir başarıdır zaten. O yüzden her ne kadar bir derecelendirme yapılsa da projeleriyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimizin başarılı olduğunu belirtiyor ve onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



“TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLAMAKTADIR”



Bilim Şenliği’ne 8 ilden toplam 312 projenin katıldığını, ancak bunlardan 70 tanesinin sergilenmeye değer görüldüğünü söyleyen TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İlhan İçen, “Bu yarışma, öğrencilerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı ve onları bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz proje hazırlamaktadır. Proje hazırlayan öğrencilerimiz, bilimsel yöntemin aşamalarından problemi ortaya koymayı, onunla ilgili bilgi toplamayı, hipotezler sunmayı, onları laboratuvar ortamında test etmeyi ve sonuca varmayı öğrenmektedirler. Bu bilimsel yöntem hayatımızın her aşamasında bizlere yol gösterecek ve asıl kazancımızda bu olacaktır” diye konuştu.



Jüri adına konuşma yapan Prof. Dr. Bülent Alıcı, her projenin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta çok güçlük çektiklerini ifade ederek Ankara finallerine katılmaya hak kazanan proje sahiplerine başarılar diledi.Bölgeye bağlı üniversitelerden ve farklı dallardan oluşan jüri tarafından değerlendirilen 70 proje arasından ödüle layık bulunan proje sahiplerine ödülleri verildi. Birincilik ödülüne layık görülen 11 proje Ankara finallerine gitmeye hak kazandı.



FİNALE KALAN PROJELER;



Finale kalarak Ankara’daki yarışmaya katılacak olan projeler şu şekilde oluştu; Bilgisayar dalında ( Diyarbakır Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi), Biyoloji dalında (Diyarbakır Özel Dicle Fen Lisesi ve Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi), Coğrafya dalında (Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi), Fizik dalında, (Şanlıurfa Özel Çağlayan Murat Anadolu Lisesi), Kimya dalında, (Mardin Özel Safiye-Beşir Atak Lisesi), Matematik dalında, (Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi ve Şanlıurfa Fen Lisesi), Sosyoloji dalında, (Malatya Bilim ve Sanat Merkezi ve Malatya Yakınkent Sadiye Ünsalan Lisesi) ve Tarih dalında (Şanlıurfa Özel Çağlayan Tevhide Hatun Anadolu Lisesi)

