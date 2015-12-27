Fındıklı’ya Tepki

Sadece arsa fiyatı 520 milyon TL olan Şeker Fabrikası için ‘Değerinde satıldı, işçiler 2 ay çalışıyor 10 ay çalışmıyor’ şeklinde açıklama yapan AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Şeker- İş Sendikası ve Malatya Ziraat Odası öncülüğünde yapılan eylemde sert ifadelerle protesto edildi.

Şeker-İş Sendikası, Malatya Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Et ve Süt Üreticileri Birliği yetkilileri ile Şeker Fabrikası işçileri ve nakliyeciler Malatya Şeker Fabrikası önünde toplanarak AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı’nın Şeker Fabrikası için söylediği sözleri protesto etti.

“İYİ BİLEN BİRİDİR”

Mücahit Fındıklı’nın Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini meşru göstermek için ‘İşçiler 2 ay çalışıp 10 ay yatıyor. Zaten fabrika arsasının edeceği de oydu’ şeklindeki açıklamasına Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat sert tepki göstererek ‘Bu açıklamayı yapan Sayın Fındıklı Şeker Fabrikası’nı çok iyi bilen biridir. Ama sayın vekil sanki Malatya milletvekili değil de buranın ihalesini alan firmanın bir temsilcisiymiş gibi bir görünümle ortaya çıktı. Biz de Sayın Vekilin, bulunduğu ilin çıkarlarını geleceğini korumasını beklerken bizi şaşırttı. Malatya’nın vekili olduğundan kuşku duyduk. Bu gerçekten bizleri üzdü. Biz de Malatya’nın vekili sanıyorduk. Meğer firmanın temsilcisi gibi konuşmuş. Sayın vekil şunu iyi bilmelidir ki, burada çalışanlar alnın teriyle, emeğiyle çalışan insanlardır. Sayın vekil burada çalışanlar Türkiye’nin kalkınmasına, sağlıklı bir nesil yetişmesi için bir gıda ürünü olan şekeri üretmek için çapa sarf eden insanlardır. Sayın Vekil, burada çalışanlar günün 24 saati çalışan insanlardır. Bu açıklamayı yapan vekil, burayı çok iyi bilen biridir. Sayın Vekil sanki Malatya milletvekili değil de buranın ihalesini alan firmanın bir temsilcisiymiş gibi bir görünümle ortaya çıktı. Bu gerçekten bizleri üzdü. Malatya’da iki dönem birinci sırada milletvekili olan birinin Malatya’nın haklarını korumak için mücadele etmesini isterdik. Sayın vekilin ‘2 ay çalışıyorlar, 10 ay yatıyorlar’ dediği çalışan sayısı 200’ü geçmez. Ama bu fabrikada 50 – 60 bin kişi ekmek yiyor. Burada sayıları 60 bini bulan, nakliyeci, işçi, çiftçi ekmek yiyor. Ben isterdim ki vekilimiz bu insanların haklarını aramak için mücadele etsin. Bundan dolayı vekilimiz bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Burada çalışanlara bu şekilde hakaret edilemez. Biz bu açıklamaları nedeniyle kendisini kınıyoruz.’

Şeker fabrikasında çalışanların, Fındıklı’nın partisine oy verdiğini söyleyen Murat, ‘Demek ki bu insanlar bu sözleri biraz da verdiği oylardan dolayı hak ediyorlar’ dedi.

Mücahit Fındıklı’nın Şeker Fabrikası arsası için ‘Edeceği de odur’ demesine de bir başka talihsizlik olarak niteleyen Murat, sözlerini şöyle noktaladı: ‘Sayın Vekil, kendisi arsa fiyatlarını, daire fiyatlarını gayet iyi biliyor. Kendisi müteahhitlik yapıyor. Buranın geçen yıl Malatya Belediyesi’ne yatırılan emlak vergisi 227 Milyon TL’ dir. Sayın Vekil bunun ne anlama geldiği çok iyi bilir. Bir diğer konu burayla beraber kantar bulunan arsalarda satıldı. Bunlardan hiç gündemde yok. Yazıhan’daki arsamız 58 Milyon TL’dir. Doğanşehir’deki arsamız 335 Milyon TL, Akçadağ’daki 245 Milyon TL gibi rakamlardır. Bunları da bugün tespit ettik. Emlakçılar Odası bugün bize resmi olarak değer tespitini verdi. Buradaki fabrikanın arsa bedeli yaklaşık 518 milyon TL ediyor.”

AYAKKABISIZ PROTESTO

Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, Mücahit Fındıklı’yı protesto etmek için ayakkabısını çıkartarak karın üzerinde bir konuşma yaptı.

Bugün burada yanlışların peşinden koşanları bir kez daha uyarmak için toplandıklarını söyleyen Polatbaş, ‘Ben de Sayın Vekilin o konuşmasını izledim. İzleyince sanki vekil değil firmanın avukatı konuşuyor gibi hissettim. Firmanın avukatı gibi konuşan vekili protesto etmek için buradayız. Seçimler arifesinde, millet bu milletvekiline tepki gösterirken Malatyalı çiftçiler adına, Başbakanın gönderdi bu listeye saygılı’ olacağız diye düşünerekten Ziraat odası’nda çiçek ile karşıladım. Bu milletvekiline ‘Yanınızdayız, arkanızdayız’ dedim. Bugün gün olmuş, o milletvekilinin konuşması çok talihsiz bir konuşmadır. Sanki Malatya milletvekili değil de şeker fabrikasının peşkeş çekilen arsasını alan firmanın avukatıymış gibi konuşuyor. Buradan bir daha sesleniyorum. Bundan sonra yalın ayakla dolaşacağım. Siz o sıcak koltuklarınızda oturun. Bu yanlışlıklar milletini seven, hukuku bilen Başbakandan dönecektir. O zaman siz Malatya’ya nasıl geleceksiniz. Malatya’ya gelmek için sizin yüzünüz olmayacak. Belediye başkanlığı için 5 gün parti kapısında yatan milletvekillerine sesleniyorum. Malatya’nın ekmeği, can damarı elinden gidiyor. Siz halen firmaların avukatlığını yapıyorsunuz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Başbakanımıza da güveniyoruz. Yaptığınız yanlışlar tek tek dönüyor. Arsa birim fiyatları gösteriyor ki ne tür yolsuzluklar olduğunu herkes gözüyle görüyor. Siz bu yanlışlıkların içinde boğulacaksınız. Ayrıca o vekil geldiğinde tepkimizi en sert şekilde göstereceğimizi de buradan ilan ediyorum.” dedi.