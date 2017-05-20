Firar Etti, Böyle Yakalandı Ve..
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde temel atma töreni öncesi kesilecek olan koyun kasaplara zor anlar yaşattı.
Doğanşehir ilçesinde Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından eşi Hüsne Küçük adına yaptırılacak olan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin temel atma töreni öncesi kesilecek olan koyun biranda iplerinden kurtulup kaçtı. Kasapların peşinden koştuğu koyun uzun süre kaçarak peşinden koşanlara zor onlar yaşattı.
Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından kıstırılan koyun yakalanarak güçlükle de olsa tören alanına getirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı temel atma töreninde yapılan dua sonrası koyun kesilerek okulun temeli atıldı.
FOTO: Şükrü Sağlam
iha
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