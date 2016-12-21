You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Opel Reklam

Örnek Resim


Malatya Haber -

Firari Hakim ve Savcı Eşi Malatya’da Yakalandı

Firari Hakim ve Savcı Eşi Malatya’da Yakalandı
  • 21.12.2016
  • 0

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan ve firarda olan askeri  hakim ile savcı olan eşi polis ekiplerinin  kontrol noktasında yaptığı  inceleme esnasında yakalandılar.

Alınan bilgiye göre; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde yürütülen kontrol ve arama noktasında durdurulan Malatya plakalı bir otomobilde bulunan karı-koca iki kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemede araçta bulunan karı-kocanın haklarında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçlarından yakalama kararı verildiği ve aranmakta oldukları belirlendi.

Bunun üzerine Askeri Hakim Y.G. (30) ile Cumhuriyet Savcısı olan karısı N.G. (27)  gözaltına alındı ve KOM Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."