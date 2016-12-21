Firari Hakim ve Savcı Eşi Malatya’da Yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan ve firarda olan askeri hakim ile savcı olan eşi polis ekiplerinin kontrol noktasında yaptığı inceleme esnasında yakalandılar.

Alınan bilgiye göre; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde yürütülen kontrol ve arama noktasında durdurulan Malatya plakalı bir otomobilde bulunan karı-koca iki kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemede araçta bulunan karı-kocanın haklarında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçlarından yakalama kararı verildiği ve aranmakta oldukları belirlendi.

Bunun üzerine Askeri Hakim Y.G. (30) ile Cumhuriyet Savcısı olan karısı N.G. (27) gözaltına alındı ve KOM Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com