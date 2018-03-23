Firarilere Şafak Operasyonu; 11 Kişi Tutuklandı
Malatya’da çeşitli suçlarda haklarında yakalama kararı bulunan firarilere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanırken, bunlardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Malatya’da sabah saatlerinde 23 ayrı adrese girildi.
Toplam 18 polis ekibinin görev aldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 23 firari şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 11 firari haklarındaki yakalama kararı tutuklamaya çevrilerek Malatya Cezaevine gönderildi.
Asker firarisi olan 3 şüpheli Merkez Komutanlığına teslim edilirken, 9 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.
Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com