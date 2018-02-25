Fırat EDAŞ Muhtarlarla Buluştu

Elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ’ın Malatya İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu, Arguvan’da muhtarlarla bir araya geldi.

Arguvan konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ersoyoğlu, hizmet bölgesinde tüketicilerine kesintisiz ve kaliteli enerjiyi sunmayı, gerçekleştirdiği yatırımlarla müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kurum olarak muhtarlardan aldıkları destekle çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Ersoyoğlu şöyle konuştu:

“Bu buluşmalar bölgedeki talep ve beklentileri değerlendirme noktasında yol gösterici oluyor. Bizleri tüm Arguvan ilçe muhtarlarımızın toplantıya sağladıkları katılım ve paylaşmış oldukları değerli önerileri için teşekkür ediyoruz.”

AA