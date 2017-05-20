Ayhan Fırat İçin TBMM’de Cenaze Töreni

Ankara’da vefat eden Malatya eski HP- SHP ve CHP milletvekillerinden Ayhan Fırat için, TBMM’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir tören düzenlendi.

Önceki gün hayatını kaybeden Malatya 17. ve 20. Dönem Milletvekili 88 yaşındaki Ayhan Fırat son yolculuğuna uğurlandı. Fırat için ilk tören TBMM’de gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile çok sayıda milletvekili ve Fırat ailesinin hazır bulunduğu törende, Kılıçdaroğlu, Ayhan Fırat’ın ailesiyle tek tek görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Ayhan Fırat’ın cenazesi Maltepe Camii’sinde kılınan öğlen namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

FIRAT’IN ÖZGEÇMİŞİ..

Ayhan Fırat (d. 1929, Malatya), Türk siyaset adamı. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi mezunudur. Hava Meydanları İnşaat Reisliği Kontrol Mühendisliği, PTT Genel Müdürlüğü Grup Başmühendisliği ve NATO Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, PTT Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği, Orman Bakanlığı Müşavirliği, Döksan AŞ Genel Müdürlüğü, Danışma Meclisi Malatya Üyeliği (15 Ekim 1981 – 6 Kasım 1983), TBMM XVII. ve XX. Dönem Malatya Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. TBMM 5. (XVI) Dönem Malatya Milletvekili Turan Fırat’ın kardeşidir.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com