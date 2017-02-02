Sabri Fırıldak ve diğer köylülerin kadınları, bir gece kaçırılmıştır. Bunun üzerinde köydeki erkekler, tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü ormana maceralı bir yolculuğa çıkarak Orta Dünya’ya varırlar.

Varol Yaşaroğlu’nun uzun süreli dizisi Fırıldak Ailesi, bu sefer beyazperdeye aktarılıyor. Animasyon türündeki filmin yapımcılığını ise Grafi2000 ve BKM üstleniyor.

Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Animasyon , Aile

Yönetmen : Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Oyuncular : –

Seslendirenler : Oğuzhan Koç , Eser Yenenler , Bülent Kayabaş , Murat Boz , İbrahim Büyükak

Senaryo : Haluk Can Dizdaroğlu , Varol Yaşaroğlu

Yapımcı : Necati Akpınar

Diğer Adı : Fırıldak Ailesi: Batsın Bu Orta Dünya

sinemalar.com