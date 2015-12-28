Firma Battı, İş Kaldı

Malatya Arena Stadı için yeniden ihale süreci başladı. İnşaatın yapımını sürdüren firma aylar öncesinde iflas erteleme talebinde bulunmuş ve az sayıdaki taşeron işçiyle Malatya Arena’daki çalışmalarına devam edeceğini açıklamıştı.

Ancak firma ağır aksak giden çalışmaları da yürütemez duruma gelince, Malatya Arena için yeni ihale süreci başlatıldı.

Statta çalışmalar tamamen dururken, şantiyede sadece güvenlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye’ye FİFA ve UEFA standartlarında statlar kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında TOKİ tarafından Malatya İnönü Üniversitesi karşısında yapılan Malatya Arena Stadı’nın temeli 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Bu arada son gelişmelerin ardından Malatya Arena Stadı’nın teslim edilme tarihinin de 2017 olarak değiştirildiği öğrenildi.

Statta hala elektrik, doğalgaz, zemin, çatı, sıva ve çevre düzenlemesi gibi işlerin yapılmadığı ifade ediliyor.

İnşası Malatya Arena Stadı ile aynı yıl başlayan statlar birer ikişer hizmete sunulurken, Malatya’ya yapılan stadın gecikmesi futbolseverlerin tepkisini çekiyor.

Malatyalı futbolseverler yetkililerden Malatya Arena Stadı’nın bir an önce teslim edilmesini isterken, kullanımda olan İnönü Stadı’nın zemin ve tribün yapısının artık beklentilere cevap vermediğini söylüyorlar.

Tamamlanması halinde Türkiye’nin en modern statlarından birisi olacak Malatya Arena’nın üst kısmı kayısı görünümü şeklinde planlanıyor. Malatya Arena 26 locadan oluşacak.