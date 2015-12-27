‘Fırsat Kaçırılmamalı’

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ersin Özkan, Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Uygulamasının önemli fırsatlar sunduğunu bildirerek, uygulama için başvuru süresinin 2 Mart 2009 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ersin Özkan yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Bilindiği üzere 5811 Sayılı ‘Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ‘ 22 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kanunun amacı gerçek ve tüzel kişilere ait olup, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarını güçlendirmek” dedi.

Özkan, “Gerek yurt dışı ve yurt içi varlıklar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeni ile 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak diğer nedenlerle bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucun gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek

tarhiyat yapılır” şeklinde bilgi verdi.

Vergi Dairesi Başkanı Ersin Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerimizin kayıtlarına almadıkları varlıklarını kayıtlarına alabilmek için çok büyük bir fırsat olan bu uygulamanın süresi 2 mart 2009 günü sona erecektir. Mükelleflerimizin bu fırsatı kaçırmamaları büyük önem arz etmektedir.”

Konuyla ilgili olarak detaylı bilginin 4440 189 nolu Vergi İletişim Merkezi’nden alınabileceği kaydedildi.