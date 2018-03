Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında otizm, mental ve down sendromlu çocuklarla bir araya geldiler.

Türkiye’de bir ilk olan “Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır- Gönül Elçileri Projesi” kapsamında otizm, mental ve down sendromlu gibi 112 özel birey, atletizm, jimnastik, futbol, masa tenisi ve yüzme branşında 18 eğitmen eşliğinde 6 ay sürecek kursa katılıyor. Haftanın 7 günü gerçekleşen kurs neticesinde proje ile ilgili performans alımları yapılmış ve her özel bireye özel eğitim programları tamamlanmış. Proje devamında her ay düzenlenen raporlamalar sonucu projenin verimliliği ortaya konulduğundan projenin 2. etabı Neriman Kaban’ın desteğiyle 82 çocuk daha alınarak devam edecek.

Programda Vali Ali Kaban ve Eşi Neriman Kaban otizm, mental ve down sendromlu özel birey aileleri ile bir süre sohbet ettiler. Down Sendromlular Dernek Başkan Yardımcısı Nursel Vardı, “Buraya gelerek bizlerle buluşmanızdan dolayı mutluluk duyduk. Projeler hayata girdikten sonra yerinde görmek isteyen, denetleyen ilk Valilerimizden birisiniz. Hanımefendi bizim çocuklarımızı daha önceki programlarda o kadar güzel kucakladı ki onu unutamadık, o yüzden bu mutluluk bize yeter. Gerçekten başka bir şey istemiyoruz. Biz birazcık eğitim konusunda imkânların oluşmasını istiyoruz, sağ olun zaten onu yapıyorsunuz. Bu çocukların toplumsallaşması, beşeri ilişkilerinin artması, özgüvenlerinin oluşması bizim için çok önemliydi. Bu konuda eğitim alan çocuklarımız toplumda hemen fark ediliyor. Özgüvenleri var, konuşabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar, fiziksel olarak da gelişimleri olumlu yönde oluyor. Daha önceden toplu taşıma araçlarına binmek istemeyen çocuklarımız artık toplu taşıma araçlarına binebiliyor. Bu tip projelerin faydasını görüyoruz. Biz tekrar duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Aileler ayrıca “Eskiden banyoya bile girmeye korkan, sudan korkan çocuklarımızda bu projeyle 2 ay gibi kısa bir süre sonunda çok değişimler oldu, şimdi yüzmeyi öğrendiler. Bu proje Malatya’da ve Türkiye’de bir ilk arkadaşlarınızda gecesini gündüzüne katıyorlar. Toplumun bilinçli hale gelmesi bizim için, çocuklarımız için önemli. Bu tip projelerde gönüllülük esas, gönüllülük olmadan hiç bir şey olmuyor. Her şeyin başında bunu görev olarak değil de insan olarak bunu hissetmiş olmanız, yüreğinizde bu duyarlılığı göstermeniz çok güzel. Hiçbir şey yapmasanız bile, bugün burada yanımızda olmanız bizlere yetiyor” dediler.

Çok önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Ali Karaca, “Proje kapsamında İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü gönüllü öğrencilerinin desteğiyle çalışmalara başlayan çocuklarımızdan 2 Down sendromlu ve 2 otizmli sporcumuzun 21 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenen ve uluslararası düzeyde olan bölge yüzme yarışmalarına katıldıklarını. Otizmli Belinay Kaya isimli sporcumuz 2 kez bölge şampiyonluğunda derece yaparak birinci oldu” dedi. Projeye desteklerinden dolayı Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban’a teşekkür etti.

Neriman Kaban da “Gönül Elçileri Projesi kapsamında yaptığımız programlarda çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Saf temiz çocuklar. Malatya da çok gönüllü var ve bu hepimizin projesi. Tek başımıza projeyi yapsak siz sahip çıkmasaydınız bu proje atıl kalırdı. Hep beraber el ele verdiğimiz zaman güzel sonuçlar çıkıyor. Projemize destek verdiniz, bizimle beraber oldunuz, bizimle beraber projede ilerliyorsunuz ben hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. Daha güzel farklı projelerde İnşallah birlikte olacağız” dedi.

Daha sonra Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, havuzda yüzme eğitimi alan çocukları izleyerek yüzme öğreticilerine ve çocuklara başarılar dilediler.

