Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü idarecisi ve antrenörü Ali Karaca, ‘Fırsat verirseniz her çocuk başarır’ projesinin başladığını ve sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 112 özel çocuğun 5 spor branşında 18 eğitmen tarafından eğitim gördüğünü ifade eden Karaca, “Proje kapsamında 112 özel birey (otizm, mental ve down sendromlu) 5 spor branşında (atletizm, jimnastik, futbol, masa tenisi ve yüzme) 18 eğitmen ile birlikte 6 ay boyunca haftanın 7 günü faaliyetlerden faydalanacaktır. Projemiz kapsamında özel bireylere eşofman, spor ayakkabısı, krampon, tişört ve mayo hediye edilecek” dedi.

Karaca, proje ile ilgili özel eğitim programlarının uygulandığını kaydederek, “Proje ile ilgili performans alımları yapılmış ve her özel bireye özel eğitim programları tamamlandı. Proje devamında her ay raporlamalar sonucu projenin verimliliği ortaya konulduğunda projenin 2. etabı başlayacak. Projemiz ile ilgili başta proje mimarımız Malatya Valimiz Ali Kaban’a, Kale Kaymakamımız ve Vali Yardımcımız Mehmet Güder’e, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat’a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya, Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş’e, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Betül Akyol ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Dr. Mehmet Ilkım’a, sevgili ablam özel annemiz Nursel Vardı’ya, Down Sendromlular Derneği Eğitim Koordinatörü Sonay Şahin’e, Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaettin Baydaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

