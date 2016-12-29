Fırsat Bulsalar Heykeli Götürecekler Gibi!..

Yerel bir TV kanalının 70 yıllık Atatürk Anıtı’nın kompozisyonunu gerekçe göstererek kampanya başlatmak istediği bu günlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır da ‘düzenleme’ gerekçesiyle anıtı gündeme getirdi..

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Hürriyet Parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bulunduğu alanda meydan düzenlemesi yapacağız. Atatürk anıtını kaldırmak gündemimizde yok. Ancak meydan düzenlemesi kapsamında vatandaşın da fikri sorularak anıtın taşınması ya da yenisinin yapılması gibi bir düşünce ortaya konulabilir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü binasının olduğu alanda meydan düzenlemesine gidileceği belirtildi. Meydan düzenlemesi kapsamında bölgede trafik akışının kesintiye uğratılmayacağı yeni bir tören alanı yapılmasının da planladığı bildirildi.

İHA’ya konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk anıtının kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını ancak meydan düzenlemesi kapsamında vatandaşın da fikri sorularak anıtın taşınması ya da yenisinin yapılması gibi bir düşüncenin ortaya konulabileceğini paylaştı.

“Atatürk Evi mevcut haliyle şuan ki yerinde korunacak”

Malatya’nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir büyükşehir olduğunu kaydeden Çakır, “Belediye başkanlığımız süresi boyunca özellikle meydanlara büyük önem verdik. Biliyoruz ki meydanlar bir kentin gelişmişlik seviyesini oryaya koyar. Bu doğrultuda Malatya’ya yeni meydanlar kazandırma gayretimiz her zaman devam etti. Hürriyet Parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü binasının olduğu alanda bir meydan düzenlemesi yapacağız. Düzenleme kapsamında iki meslek okulumuzu daha önce belirlenen yerlerine taşıyacağız. Atatürk Evi mevcut haliyle şuan ki yerinde korunacak. O bölgede bulunan tören alanını da trafiğin akışını engellemeyecek bir şekilde düzenlemeyi planlıyoruz. Alandaki Atatürk anıtını kaldırmak gündemimizde yok. Ancak meydan düzenlemesi kapsamında vatandaşın da fikri sorularak anıtın taşınması ya da yenisinin yapılması gibi bir düşünce ortaya konulabilir” diye konuştu.

iha- malatyahaber.com