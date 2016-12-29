Fırsat Bulsalar Heykeli Götürecekler Gibi!..
- Yerel bir TV kanalının 70 yıllık Atatürk Anıtı’nın kompozisyonunu gerekçe göstererek kampanya başlatmak istediği bu günlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır da ‘düzenleme’ gerekçesiyle anıtı gündeme getirdi..
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Hürriyet Parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bulunduğu alanda meydan düzenlemesi yapacağız. Atatürk anıtını kaldırmak gündemimizde yok. Ancak meydan düzenlemesi kapsamında vatandaşın da fikri sorularak anıtın taşınması ya da yenisinin yapılması gibi bir düşünce ortaya konulabilir” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü binasının olduğu alanda meydan düzenlemesine gidileceği belirtildi. Meydan düzenlemesi kapsamında bölgede trafik akışının kesintiye uğratılmayacağı yeni bir tören alanı yapılmasının da planladığı bildirildi.
İHA’ya konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk anıtının kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını ancak meydan düzenlemesi kapsamında vatandaşın da fikri sorularak anıtın taşınması ya da yenisinin yapılması gibi bir düşüncenin ortaya konulabileceğini paylaştı.
“Atatürk Evi mevcut haliyle şuan ki yerinde korunacak”
Malatya’nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir büyükşehir olduğunu kaydeden Çakır, “Belediye başkanlığımız süresi boyunca özellikle meydanlara büyük önem verdik. Biliyoruz ki meydanlar bir kentin gelişmişlik seviyesini oryaya koyar. Bu doğrultuda Malatya’ya yeni meydanlar kazandırma gayretimiz her zaman devam etti. Hürriyet Parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü binasının olduğu alanda bir meydan düzenlemesi yapacağız. Düzenleme kapsamında iki meslek okulumuzu daha önce belirlenen yerlerine taşıyacağız. Atatürk Evi mevcut haliyle şuan ki yerinde korunacak. O bölgede bulunan tören alanını da trafiğin akışını engellemeyecek bir şekilde düzenlemeyi planlıyoruz. Alandaki Atatürk anıtını kaldırmak gündemimizde yok. Ancak meydan düzenlemesi kapsamında vatandaşın da fikri sorularak anıtın taşınması ya da yenisinin yapılması gibi bir düşünce ortaya konulabilir” diye konuştu.
iha- malatyahaber.com
Çıplağın avret yerini sünnet ettirin olsun bitsin türk gençliğinin saflığını temsil ediyomuş baksanıza türk geçliğine hiçte saf değil işi gücü bırakmış beton parçasının avret yerini düşünüyo yetmezse şehir merkezindeki tüm sivri cisimleri törpülesin belediye 🙂
Atatürkün manevi şahsiyetini beton parçasına bağlayıp resmi bayramlarda budistler gibi önünde dizilmek veyahut kaldırıldığı zaman bunu Mustafa Kemal Atatürke hakaret saymak geri kafalılığın yobazlığın farklı bir türü bence o heykel orda olsa ne olur olmasa ne olur hiç kimse bu milletin hafızasından ve kalbinden Mustafa Kemal Atatürkü silemez
Belediyecilikte çuvallayan Ahmet ÇAKIR, yok pembe trambüstü yok Atatürk heykeliydi diye bir yerlere yaranmaya çalışıyor. Belediyecilikte başarılı olmak gibi bi kaygısı yok. Yıllarca Kars’ta yaşadım. Hiç imkanı olmayan bir belediyesi vardı. Ama 1 metre kar yağdığında bile geçen kar yağışında yaşanan rezaleti yaşamadım. Yağanda topu topu 15 cm. kar. Şimdi de su sorunu çıktı. Belediyecilikte başkan tekrar aday olmak için başka stratejilere yönelmiş durumda anlaşılan.
Eğer bunu kaldırırsanız,ALLAH bin türlü belanızı versin ve kahrolun tez günlerde,
Malatya da değilim halis muhlis MALATYALIYIM 1960 ı yıllar da her gün ATATÜRK Orta mektebinde okurken o heykeli görürdüm ben de dahil o heykele o gözle bakmadık şimdi bakanlar Elazığ yakın bir Dr. gözükün MALATYA LI KENDİNE YAKIŞANI YAPAR AKLINI BAŞINA DEVŞİR. And olsun halen nüfusum orda aldırırım zorda kalmazsam da o topraklara gelmem.
Bence de kaldırılabilir.Yıllardır her törende yollar kapatılır.Ayrıca araçla 2. kanalboyuna geçilirken sağ tarafdaki betonlar nedeniyle görüş alanı çok daralıyor.Dah geniş ve düzenli bir yere taşınarak bu sorun çözülebilir.Heykel yine aynı kalsın.Heykelle kimsenin sorunu yok bence.
70 Yıldır gördüğümüz yeter hiç de uygun bir eser değil geç bile kalınmış buna İnönü heykeli de dahil kaldırılmalılar. En başta inancımız gereği biline……
Atamızın heykeli ordayken nice değerler yetiştirdi Malatyam. O heykel orada diye kimse kimseyi de taciz etmedi ama tepeden tırnağa kapattıkları çocuklara kapalı kapılar ardında sözde İslam’ı anlatacağız diye taciz ve tecavüzde bulunanları gördük. Başkan belediyecilik yapsın, Atatürk düşmanlarına göz kırpmasın.
birinci amaç: gündem yaratmak.Türkiyenin gerçeklerini görmezden gelmek.ki amacınada ulaşıyorlar
ikincisi :hazımsızlık.ben yıllardır bir gün olsun da aman dıkkattli bakayım demedim.görüp geçmişimdir.insanın fikri bozuksa zikrinde şüphe vardır…açık olmasını bnde kabul edemem ,lakin zor değil etek parcası gibi kapatılabılır.kaldırmak demek banada çok saçma geliyo.evet heykel belki ama çok şükür tapılmıyo sonuçta.kaldıki onca sıkıntımız varken bunu konuşmak nekadar doğru.çevre düzenlenmesindede evet korunabılır dahada güzel çevre sağlanabılır zaten yola molada bi zararı yok.var diyende art niyet aranır..
o yerel tv imizinde yöneticilerine Allah akıl fikir versinde MaLATYANIN hayrına yapılacak işlere yönelsinler.işşizzliğine deginsinler.güzel olan haberi yapsınlar yeri gelince eleştirisinid yapsınlar.gereksiz işlerle uğraşmasınlar….ver hasıl ALLAH ISLAH ETSİN BİZLERİİ
Ne sığ kafalı insanlarla aynı memleketi paylaşıyoruz arkadaş. Adam heykel diyo sular akmıyor diyor başka mevzuyu atıyorum. Su haberlerinin altına git yorumunu koy nedir bu saçmalama. Heykel konusuna gelince gerisi açıktaki heykelmi gençliği saflığı ifade ediyor. Rahmetli Atatürk mezarından kalksa ne kafalar uçurur acaba. Atatürk mü dedi beni bu şekilde heykel yapın edin. El insaf, el vicdan erdemli duruş segileyin de dürüst olun birazcık
Geç kalınmış bir karar (Atatürk) demiyorum bütün heykeller kaldırılmalı. Ama ne yazık ki bizde put’çu çok. Ve çok hevesliler heykellerin karşısında eğilmeye. Allah bu put’çu zihniyeti layıkına kavuşturur inşallah. Putçuluğu saygı adı arkasına saklıyan insanlar çok komiksiniz.
HELE BİR DOKUN BAKALIM , YETER SİZİN GERİCİLİĞİNİZ , SİZ İYİCE AZITTINIZ….
BENCE BÜTÜN SUÇ HEYKELİN.
HEYKEL OLMASA İDİ MALATYA SUSUZ KALMAZDI.
HEYKEL OLMASA İDİ TRAFİK SORUNU OLMAZDI
HEYKEL OLMASA İDİ ŞEHİR HASTANELERİ MALATYA YA GELİRDİ.
VS. VS.
ne örfmüş adetmiş arkadaş, sanki cinsel içerikli bir kompozisyon var, orada gençlik tüm saflığıyla sembolize ediliyor , her çıplak gördüğünüzde işi örfe adete cinsi şeylere yormayın.
Belediye başkanı su kesintilerini halletsin anıtla uğraşmanın anlamı ne adamın biri boludan gelmişte heykelden utanmışta miş miş de mış mış bugüne kadar bu şehirde. Yaşayan kimi rahatsız etmiş heykelden beyinler mi gözlermi hastalık kapmış
Su kesintilerinin önü alınmazsa çok kısa bi süre içinde güzelim şehrimizde hastalıktan kırılacağıZ
Başkan bey heykeli değil su kesintilerini hallet senin oturduğun evde su kesintisi olmuyorsa vergisini faturalarını ödeyen devletini millletini seven halkında suyu kesilmemeli
Malatya halkı olarak en büüyük sıkıntımız ileri görşlü olan bir başkan bu şehre nasip olmadı ama malatyada malatya olalı hiçbir dönem böyle kötü yönetillmedi oysa en güzel en zengin yönetilme imkanını sizin döneminizde yakalamıştı. Sonuç olarak vizyonu olmayan ileri görüşten yoksun insanlar bu görevlere talip olmasın lütfen bu görevler hizmet verme yerleridir yoksa bi adamda bu yoktur zorlamayınız lütfen
Heykelin faydası nedir ?
Zararı varmı
Heykel gidince sularmı akacak caddelermi genişleyecek ilk kar yağışında sınıfta kalan belediye mi düzelecek insanların bu dzensizliklerden kaynaklanan maddi manevi zararları mı yokolacak ne olacak
öbür tarafta görürsün zararını. sen put peşinden koşmaya devam et.
senin için put tapıyorsun demekki benim için heykel
senin topluma faydan ne?
Senin ne faydan var acaba merak ediyorum
Atatürk o kadar büyük ki hiç bir yerden silemezsiniz. Yaratmış olduğunuz kendi korkularınız sizleri bitirecektir.
Kim kimden korkuyor Ertuğrul bey İsmin Ertuğrul gazi ama onun yaşantısında hurafe şeylere yer yoktu . Atatürk’ü bir heykelle ilahlaştırmak bir Müslümana yakışmaz.Biz okul yıllarında o soğukta o heykelin karşısında zorla bekletildik yıllarca insana sevgi değil nefret kazandırdılar, insanlarımıza başta ecdadını gönülden sevmeyi öğretmek lazım.
Kendinizi biyere yagcılık olsun başkanlıgım elden gitmesin diye atatürk heykelini söktürmek istiyorsunuz. gücün ancak heykeli söktürmeye yeter kalbimizdeki atatürk sevgisi ebediyen devam edecektir..
Bravo işte bu 🙂
Hayırdır ya ATATÜRK düşmanı değil Malatya Atasına da sahip çıkar yok öyle yağma ayrıca sn: Başkan önce yol yapsın şehirin altyapı sorunlarına baksın büyüyen şehir dediği şehir köye döndü köye
şeytanın canı sıkılınca diye başlayan deyiş tam malatyaya uygun oldu!
Ya Allah aşkına ailenizle, eşinizle, dostunuzla Atatürk heykelinin önünden geçerken, Atatürkün yanında avret mahali açık gencin hali sizi utandırmıyor mu? Rahatsızlık veren Atatürk Heykeli değil, heykelin bir parçası olan gencin çıplak olması. Ya örf, adet, gelenek, görenek, edep haya denen bir şey var? Yapmayın arkadaşlar. Olayı hemen ideolojok bir catışmanın zeminine çevirmeyin. Bence çok geç kalınmış bir karar
Koca heykelin 1 karış yeri, her geçmende gözüne ilişiyorsa, sen dışarı çıkma hemşerim. Kimlerin nereleri gözüne ilişir.
Kerem bey Olayı hala anlamamışsın konu senin söylediğin gibi değil.Niyet başka görüntü işin kamüflaji. Ülke uçurumun kenarında bunlar neyle milleti uyutacaklarının kafasını karıştıracaklarının hesabı peşinde. Rize yapılandan güç alıp Malatyada Atatürk heykeli sonra İnönü heykeli kaldırılma planları.
olay bu
ne olmuş kalkınca kıyametmi kopacak ülkemi yıkılacak
Çok doğru
cocuklara tecavüz edilirken siz neredeydiniz bu kadar hassastınız madem tepki verdinizmi?
Cocuklara tecavüz edenlere sesleri cıkmaz protesto etmezle her yerde bitane kötü cıkar derler betondan olan bir heykelden utanırlar laf söylerler
çocuk tecavüzü ve heykeli nasıl bağladın onu anlamadım. heykeli çok seviyorsan orda duruyor saygı duymak istiyorsan git önünde bekle
Ben yıllardır oradan geçerim gözüm hiç ilişmedi senin gördüklerine ilginç
Kardeş heykele pantolon diktir sen yada durup bakma en iyisi
Belki bugune kadar binlerce kez geçmişimdir. Hiçbirinde kafamı kaldırıp da bakmışlığım yok. Dervişin fikri neyse zikri de odur.
Ara sokaklar köstebek yuvası gibi. Heryer çamur ve delik deşik. Ana caddelerde trafik sorununmevcut.
Sular kesik!
SELAHATTİN GÜRKAN NEDEN SUSUYOR?
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Battalgazi ilçesi içinde Malatyanın geçmişine ait ne varsa birer birer yıkıyor. Konuştuğu zaman kimseye söz hakkı bırakmayan Selahattin Gürkan dan bu konuda tık yok. Olmuyor başkan seçim meydanlarında ben Malatyanın öz evladıyım diyordun öz evlatlık böylemidir.
Arabalarımızda Ne amortisör kaldı Ne ön düzen.. şehrin her tarafı bir türlü yapılamayan inşaat halinde. Sular desen felaket . 7000 bin Lira verdim evin tapusunu alırken belediye hizmet versin diye. Ama ne gezer Fahri Kayahan köy gibi. Ve bunun gibi sayamayacağım birçok aksaklıklar. Bu kadar sorun içerisinde umarım Atamızın heykelini kaldırmak gibi boş işlerle uğraşılmaz..
Sayin,baskan, malatyanin,sorunlarini,bitirdinizmi
Surekli,ataturku,ve,ismet,pasayi,gundeme,getiri
Yorsunuz,birakin,ataturkin,heykeli,orda,kalsin
isinize gelincemi vatandasin fikri akliniza geliyor
su borulari baglatirkende vatandasa sorsaydin
sizi 2ay susuz birakacaz belkide daha fazla deseydiniz
tabi o isinize gelmez cunku gizli sakli suyu neyaptiginiz
belli degil.bidahaki secimlerde gorusuruz insallah.
UYAN MALATYA
Atatürk heykeli konusunda Rize’yi örnek alan yerel kanal heykelin kaldırılması konusunda yayınlarını sürdürüyor.Atatürk’ün yanındaki gencin neresi ayıp.Atatürk’ün cumhuriyetimizi ve bayrağımızı Türk gençliğine emanet ettiğini simgeliyor.Sayın Çakır da bu konuda çelişkili konuşuyor.Meydan düzenlemesi bahane,tüm tepkilere rağmen anıt kaldırılırsa yenisi kolay kolay koyulmaz.Ülkemizdeki en güzel Atatürk heykellerinden biri.Bu konuda Rize kötü örnek oldu.Bakıyorumda iyi örnekleri dikkate almıyoruz,Nerede kötü bir örnek varsa hop ayağa kalkıyoruz ve uygulamaya koymaya çalışıyoruz.Rizedeki anıt kaldırılıp Vilayet alanına konulunca Bu kanal harekete geçti ve aklınca kamuoyu oluşturmaya kalkışıyor.
m. sinan öztürk o çıplak olan heykel seni temsil ediyor genel konuşma. o heykele bakıp çok mana çıkarılabilir, ben öyle bir mana çıkaramadım.
Başkan sen uzatmaları oynuyosun birdahaki sevimde nasip olursa sana muhalefet olacağım sen daha secilirsen ben bu şehire herşeyin layıkı deyip tayinimi isteyecegim
Memleketin yollarını, yaya yollarını bırak imar kıyakları ve uyutmaca işlerle uğraş. Yollardan geçilmiyor, yaya yollardan bile karşıdan karşıya geçilmiyor. Araçlar yaya yolları işgal etmiş, trafik ışıkları çoğu yerde çalışmıyor. Sular kirli, esnafın işgaliyeleri nedeni ile de zaten dar olan yaya yolları yerine araç yollarından yürünüyor.
Memlekette işgörmeyen belediyeler yetmezmiş gibi bir de onların üstüne büyükşehir kondurulup ne kadar yandaş varsa işe alındı yetmedi yolda buldukları Kayserilileri bulup getirdiler.
Nerede sivil toplum örgütleri?
Sular yok başkan sular..yeter boş işlerle uğraştığın, Malatya tüm sorunlarını halllettide Atatürk Heykeli mi battı!!!bırakın rahmetliyle uğraşmayı….işinize bakın…
Sayın Başkan vatandaşın da fikrini sorarak deyip lütfen KAPI Aralamayın vatandaş sizden hizmet bekliyor kış günü vatandaş Abdest alamıyor.
Brawo
Bırakın normal günleri, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 ekim günleri bile aydınlatılmıyor Atatürk ve İnönü heykelleri, ama tuhaf kayısı heykelleri ile ucube saat kuleleri ışıl ışıl maşallah. Bu kadar mı korkulur kurucu önderlerden ?
RIZE KÖTÜ ÖRNEK OLMAZ DILERIM bir zamanlar adiyaman il olsun MALATYA ilce olmasi icin ugrastilar bir devlete bir bakana ve de belediye baskanini bu gibi seylerle ugrasmasi kücük seyler basit insanlarin isi bizim MALATYAMIZDA olmaz yakismaz yapmazlar
başkan aklını başına toplasın faydalı işlerle uğraşsın. kasisleri düzeltsin önce. insanları ayrıştırmaktan vazgeçsin…. ATATÜRK Ü BU MİLLETİN KALBİNDEN KİMSE SÖKEMEZ BUNU HERKES BİLSİN…..!!!!
Ne yazacağımı bilemedim. Kaldırılırsa tüm Konak halkı oraya iner..Yeter, oynamayın! Tarihine sırtını dönen milletler Nankör olarak Tarihe geçerler. Bırakın ayrıştırmayı birlikte daha güçlü oluruz o zaman.