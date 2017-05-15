“Fiyat Oynaklığını Stabil Hale Getirmeye Çalışacağız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gıda fiyatlarındaki değişkenliğe ilişkin, “Hal dışı özellikle kayıp kaçağın olduğu alanlarda birtakım tedbirler alarak bunu önlemeye yönelik önerilerimiz var. En önemlisi de pazar yerlerini teşvik ederek daha modern hale getirmek istiyoruz.” dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı ortadan kaldırmaya yönelik yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda oluşturulan gıda komitesinin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanacağını belirten Tüfenkci, gerek bakanlığının gerekse komitedeki bakanlıkların toplantıda önerilerini tartışarak, son noktayı koyup, uygulamaya geçeceklerini ifade etti.

Tüfenkci, gıda fiyatlarındaki değişkenliğe dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Gıda fiyatlarına etki eden unsurların başında mevsimsel etkiler, arz-talep dengesi geliyor. Biz bunu stabil hale getirmek açısından gerek üretim bölgelerinin planlaması gerek belirlenen havzalarda piyasaya uygun ürünlerin üretilmesi noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, bunun ticarileştirilmesi noktasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın birlikte çalışmaları var. Yine bu aşırı stoklamadan dolayı fiyat oynaklığı oluşuyor ve fiyat artıyorsa bununla ilgili Ekonomi Bakanlığının ithalat tedbirleri de dahil olmak üzere birtakım tedbirlerin alınması gibi konuları tartışacağız. Maliye Bakanlığımız özellikle sebze ve meyve ticaretindeki eğer vergilendirme sisteminden dolayı birtakım sıkıntılar oluşuyorsa bununla ilgili önerilerin tartışılacağı geniş çaplı bir gıda komitesi toplantısı olacak. Merkez Bankamızın tespitleri ve sunumları olacak. Netice itibarıyla özellikle ticarileştirme noktasında üretici birliklerinin desteklenmesinden ve piyasada güçlü oyuncu olunmasına kadar birtakım tedbirlerimiz var. Tarım sektöründeki üretimi kooperatifleşme ve birlik çatısı altında ölçeğini büyüterek üreticileri direk piyasanın oyuncusu haline getirmeyi amaçlamaktayız. Burada yapacağımız hem vergisel hem pazarlama destekleriyle üretici birliklerimizi farklı konumlandırmak istiyoruz.”

Ürünlerdeki zaiyatı önleme noktasında daha önce aldıkları bir dizi tedbirleri hayata geçireceklerini aktaran Tüfenkci, sebze-meyve fiyatlarındaki kayıt dışılığı önlemeye yönelik adımlar atacaklarını kaydetti.

Bu kapsamda belirledikleri 43 noktada yol kontrollerini hayata geçireceklerini dile getiren Tüfenkci, “Yine önerilerimizden biri hal içi yapılan ticareti daha fazla teşvik etmek. Hal dışı özellikle kayıp kaçağın olduğu alanlarda birtakım tedbirler alarak bunu önlemeye yönelik önerilerimiz var. En önemlisi de pazar yerlerini teşvik ederek daha modern hale getirmek istiyoruz. Yine perakende ayağında özellikle bu zincir içerisindeki maliyet oluşturan unsurları azaltma adına önerilerimizi sıralayacağız ve en azından sebze ve meyve fiyatlarındaki oynaklığı stabil hale getirmeye çalışacağız.” diye konuştu.

– “Domates fiyatları geçici yükseldi”

Bakan Tüfenkci, domates fiyatlarındaki artışa işaret ederek, şöyle devam etti:

“Domates fiyatlarının geçici olarak yükseldiğini düşünüyoruz. Yeterli ekim olmamasında tutun da domates ihracatının yüzde 40 gibi bir artış olması… Şu anda piyasalarda domates fiyatlarının geçen haftaya göre düştüğünü görüyoruz. Domates örnek bir ürün yoksa bütün piyasayı etkileyebilecek bir ürün değil. Biz domates gibi, bu yarın öbür gün biber, patlıcan, salatalık olabilir, bütün sebze ve meyvelerde aşırı oynaklığı önlemeye yönelik neler yapabiliriz, çalışmamız ve çabalarımız bu. Yoksa piyasaya müdahale etme veya piyasayı devletleştirme gibi bir öngörümüz yok. Biz istiyoruz ki serbest piyasa düzeni içerisinde bunun çalışmaları olsun, gayretimiz bu yönde. Biz sadece piyasayı bozan unsurları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bu arz zincirindeki halkalarda haksız olarak görülmeyen noktalardaki müdahaleleri önlemeye çalışıyoruz. Sebze ve meyvede domates, biber veya salatalığın birçok çeşidi olduğunu her çeşidin fiyatlandırmasının ayrı olduğunu dolayısıyla salçalık domatesle manavda satılan domatesin cinsinin ayrı olduğunu, bunların elbetteki fiyatlanmalarının farklı olduğunu biliyoruz ve buna göre adımlar atıyoruz.”

Bülent Tüfenkci, bu konuda sebze ve meyvede künye uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Bunu uygulanması noktasında perakendeci esnafın biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Burada denetimleri daha da artıracağız ve sıklaştıracağız. Çünkü biz ürün künyesiyle tüketicinin marketlere gittiğinde o ürünün nerede üretildiğini alım-satım fiyatların ve aradaki fiyat artışlarını görmesini istiyoruz. Bunu hayata geçirdik ama bunun hem tüketiciler hem de marketler noktasında denetimleri biraz daha artıracağız. Bu noktada özelikle perakende ticareti yapan esnafı buradan uyarmış olalım.” şeklinde konuştu.

AA