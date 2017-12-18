Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da inşa edilen Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Baraj tamamlandığında 6 bin 220 dekar zirai arazi sulamaya açılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Malatya Merkez ilçesi, Beyler Deresi üzerinde bulunan Yeşilvadi Barajı silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde temelden 39 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. Çalışmaların devam ettiği barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65’e ulaştı. 35 milyon yatırım bedelli Yeşilvadi Barajı’nda depolanacak su ile 6.220 dekar zirai arazi modern sulama sistemi ile sulanacak.” denildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2018 yılında hizmete alacağımız Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı ile münbit topraklarımız suya doyacak. Ayrıca baraj ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 660 bin lira katkı ve 1.866 kişiye de istihdam alanı sağlayacağız. Bu önemli tesis şimdiden Malatyamıza hayırlı olsun.” dedi.

(Bülten)