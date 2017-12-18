Fiziki Gerçekleşme Oranı Yüzde 65’e Ulaştı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da inşa edilen Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Baraj tamamlandığında 6 bin 220 dekar zirai arazi sulamaya açılacak.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Malatya Merkez ilçesi, Beyler Deresi üzerinde bulunan Yeşilvadi Barajı silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde temelden 39 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. Çalışmaların devam ettiği barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65’e ulaştı. 35 milyon yatırım bedelli Yeşilvadi Barajı’nda depolanacak su ile 6.220 dekar zirai arazi modern sulama sistemi ile sulanacak.” denildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2018 yılında hizmete alacağımız Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı ile münbit topraklarımız suya doyacak. Ayrıca baraj ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 660 bin lira katkı ve 1.866 kişiye de istihdam alanı sağlayacağız. Bu önemli tesis şimdiden Malatyamıza hayırlı olsun.” dedi.
(Bülten)
Yorumlar
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İlk defa bir projeye imza atmışlar ellerine sağlık
Barajın yapılması hem tabiat güzelliği hem sulama suyu kullanımı için mükkemel
Ha kayısı konusunda çuvvalladılar.lisanslı depoculuk hikayesi ile avutuyorlar kimsede katkısına inanmıyor
Acaba bu barajın yapılıma karar verilirken beyler deresi üs gerecinin ayak sağlamlığı araştırıldığımı? Şu anda bile köprüde çökmeler den dolayı inişli çıkişl . Yetkilerin bunu dikkate almalarını isterim
Yav bir zihniyet var ne yatırım olsa nema anma. Ne olacak her yatırıma da nema lananlarin birileri demek nasıl bir akildir. Bedava mi yapacaklar ..Sen gel hayran yatırımları cebinden yap istersen. . Sacmalama yın Malatyaya yapılan her ise birileri zengin oluyor nema anma demek akıl olarak düşündürücü. Dünyada sistem yatırım nasıl işliyor başka bir yolu varda biz mi bilmiyoruz .yatırım şekli olsbilirligi eleştiriliyor ama her yatırıma aynı suçlama ideoloji bulanması.
Malatyamiza.hayirli.olsun.guzel.proje
TEBRİKLER
Ne proje ama!
Yazık bu milletin parasına. Ekonomik hiç bir değeri olmayan bir proje. Aynı zamanda sosyal ucube.
Bir tek şeye katkısı olacak: Nemalanan kontrol sorumlularının sayesinde Türk Milleti’ne astronomik paralarla kakalanan çürük ve güvenli olmayan bu köprünün bir gün çökmesi ile hayatta kalanların o suda boğulması garanti olacak.
Sen Malatyalı olamazsın kardeşim Ancak bu memleketin düşmanı olabilirsin.Bidiğin somut şeyler varsa yaz söyle.
Yatırımın, projenin, vatandaşa yapılan hizmetin kötüsümü olur be.Yazıklar olsun senin gibi zihniyetlere.
Şu var ; eğer ki bu işte bir rant ve çıkar varsa daha doğrusu öncelik,adam kayırma, oyunlar varsa onunda hesabını hem bu dünyada hem ahirette görürler.
Devlet işinde milyonlarca insanın hakkı ve nabalı vardır.
Allah hayırlı etsin memlekete millete demek düşer bir MALATYA lı olarak bize. ALLAH BİLEN ve GÖZETENDİR.DÖNÜŞÜMÜZ ONADIR.
şunu da eklemek isterim;
ELAZIĞ bölge müdürlüklerinin işlerini takip etmek ve takipçisi olmak gerekir.
Onların MALATYA mıza yaptığı işlerde hep sakatlık çıkmıyor değil.Hem KARAYOLLARI olsun hem de Orman su işleri olsun..
Burda nabal yüklerken ilk olarak MALATYAmız adına bu işlere öncülük eden yetkililer başta olmak üzere demeyi unuttum.
Yemyeşil denilen kavak ağacı idi …şimdi güzel bir park sosyal alan ile daha iyi olacağına inanıyorum.o bölge Malatyaya yakışan bir hal almalı.
Malatyamıza hayırlı olsun.
Beylerderesi köprüsüne milyonlar harcandı. Keşke barajı daha önce aşağıya köprünün olduğu yere yapsaydınız. Kretini de biraz geniş tutardınız yol görevini de yapardı. hem köprü hem de baraj tek bir projede yapılmış 0lurdu. Yurdumun parası boşuna harcanmamış olurdu. Braz geniş olsa şu anda dahi alternatif yol olarak kullanılabilir.
Yemyeşil bir beyler deresi vardı şimdi bozkır hoş değil.