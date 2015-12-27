FKA Malatya’da Toplandı

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin bağlı bulunduğu Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Valisi Ulvi Saran başkanlığında toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü.

Malatya Valisi Ulvi Saran başkanlığındaki toplantıya Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Kara, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Erdoğan, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demir, Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Bingöl TSO Başkanı Kemal Bozan, Tunceli TSO Başkanı Yusuf Cengiz ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fethi Altunyuva katıldı.

Toplantıda, ajansın bütçesinin belirlenerek Devlet Planla Teşkilatı’nın (DPT) onayına sunulması, ajansa hizmet binası yerinin temin edilmesi, ajans için web sitesi kurulması, ajansa personel alımı gibi konular görüşüldü.

Bu arada, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin bağlı bulunduğu Kalkınma ajansının resmi adının Fırat Kalkınma Ajansı olduğu ve logosunun da belirlendiği kaydedildi.