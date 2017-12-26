FKA’da Yılın Son Toplantısı

Malatya Valisi Ali Kaban’ın dönem başkanı olduğu Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) 2017 yılı son toplantısı Bingöl’de yapıldı.

FKA Yönetim Kurulu toplantısı Bingöl Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, sanayi ve ticaret odaları ile il genel meclis başkanları katıldı.

2017 yılının son toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, “Toplantımızda, yatırımı, destek ve tanıtım ile stratejilerine yönelik çalışmaları değerlendireceğiz. Ayrıca, FKA’nın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular da görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız” diye konuştu.

Bülten