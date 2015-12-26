‘Fon Kullanımına Hazırlama Amaçlı’

Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik AB Fonlarının Tanıtımına İlişkin Bölgesel Toplantı, Malatya’da gerçekleştirildi.

Altın Kayısı Oteli’nde düzenlenen sosyal kalkınma fonlarını tanıtım toplantısına katılan Vali Halil İbrahim Daşöz, Avrupa Konseyi Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Füsun Çiçekoğlu ve DPT Uzmanı Hülya Tokgöz, 2007-2013 dönemini kapsayan Avrupa Birliği (AB) hibe fonları hakkında bilgi verdi.

Avrupa Konseyi Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Füsun Çiçekoğlu, “Avrupa Birliği tarafından 2007 – 2013 döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere yapılacak mali yardımlar ile ilgili Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (İPA) kapsamında toplantı yapılmaktadır. Bu dönemde, IPA fonları hem Türkiye’nin bölgeleri arasında gelişmişlik farklılıklarını gidermek hem de bütün olarak Türkiye’yi AB gelişmişlik seviyesine yaklaştırmak amacıyla Türkiye’yi üyelik döneminde faydalanacağı AB fonlarının kullanımına

hazırlamayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Programlar kapsamında, 2007-2009 döneminde AB katkısı ve Türkiye katkısı ile birlikte yaklaşık 857 milyon euro kaynak kullandırılmasının öngörüldüğünün dile getirildiği toplantıda, daha sonra şunlar belirtildi:

“Bu süreçte stratejik koordinatör olarak görev alan DPT, Türkiye’nin özellikle gelişmekte sıkıntı yaşayan bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere bölgesel kalkınma konusunda inisiyatif alabilecek bütün kesimleri bilgilendirmek amacıyla konferanslar düzenlemektedir.”

Toplantıya; Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden gelen ilgili ve yetkililer katıldı.