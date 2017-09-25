Fotoğraf Makinesi Müzesi Açılıyor

Semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, Sanat Galerisi, Külliye, Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı gibi mekânları Malatyalılara kazandıran Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinaları Müzesini de önümüzdeki günlerde hizmete sunmaya hazırlanıyor.

İçerisinde en eskisi 1876 yılına ait olan ve toplamda 1890 adet fotoğraf makinasının sergilendiği müze içerisinde ayrıca, fotoğraf makinalarına ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuvarı da yer alıyor.

Nostaljik mini bir sinema salonu ile Malatya Hatırası köşesinin de bulunduğu müze, ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebiliyor.

Çakır: Tarihe tanıklık eden yüzlerce fotoğraf makinası sergileniyor

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Çakır, diğer illerde de benzer müzeler olduğunu ancak bu kapsamda bir müzenin Türkiye’de sadece Malatya’da bulunduğunu belirterek, “içerisindeki makine ve aksesuarları göz önüne alındığında müzemiz Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinası müzesi konumunda. Ayrıca, diğer illerdeki fotoğraf makinası müzeleri ücretli olmasına rağmen, bizim müze ücretsiz olacaktır.

30 Eylül 2017 tarihinde resmi açılışını yapacağımız müzemizi tüm halkımızın ziyaret etmesini bekliyoruz. Burada tarihe tanıklık eden yüzlerce fotoğraf makinesini görme fırsatı bulacaklardır” şeklinde konuştu.

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