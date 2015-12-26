Fotoğrafçı ve Berberlerde Genel Kurul..

Fotoğrafçılar Odası ile Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri de, yönetimlerini seçtiler.. Fotoğrafçılar Odası’nda başkan değişirken, Berberler Odası’nda 16 yıllık başkan Recep Filinte (fotoğraftaki) 2 oy farkla yeniden kazandı.

FOTOĞRAFÇILAR..

Malatya Fotoğrafçılar Odası’nın seçimi Esnaf Sarayı’nda yapıldı. Odanın 3 dönem başkanlığını yapan Bayram Özşahin’in aday olmadığı seçimde, Muhittin Uymaz tek listeyle adaylığını koydu.

Uymaz’ın başkanlığındaki Malatya Fotoğrafçılar Odası Yönetim Kurulu Selehattin Karadağ, Cihangir Erşan, Basri Orhan, Abdulvahap Tataroğlu, Erol Akkoyun ve Mehmet Canbay’dan oluştu. Denetim Kurulu’na ise Bilal Cumhur Şaşkın, Hamza Kahraman ve Sinan Özkan getirildi.

2 OY FARKLA..

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’nın 16 yıllık başkanı Recep Filinte, 2 oy farkla 4 yıllık süreyle yeniden başkan seçildi. Kongre, Esnaf Sarayı Bekir Zorlu Toplantı Salonu’nda yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı seçimde mevcut başkan Recep Filinte ile Nedim Ekici aday oldular.

Seçim öncesi berberlerin pazar günleri işyerlerini açıp açmamaları konusunda tartışma çıktı. ESOB Başkanı Şevket Keskin, büyüyen Malatya’da pazar günleri berber dükkanlarının açık olması gerektiğini ve pazar ruhsatlarını alarak açan esnaflara da kimsenin karışmaması gerektiğini söyledi. Keskin, “İsteyen açar, isteyen açmaz. Ama, ben açmıyorum diye başkası da açmasın diye bir düşünce olamaz” dedi. Berberlerin çoğunluğu ise pazar günleri dükkan açmaya karşı olduklarını söylediler.

Toplam 370 üyesi bulunan Berberler ve Kuaförler Odası’nın yapılan seçiminde toplam 244 oy kullanıldı. Oylardan 123’ünü alan ve 1989 yılından beri başkanlık görevini yürüten Recep Filinte, yeniden başkan seçildi. Diğer aday Nedim Ekici ise 121 oy alda.

Recep Filinte başkanlığındaki Berberler Odası’nın yeni yönetim kuruluna Mehmet Yoldaş, Sabahattin Gönültaş, Dursun Karaca, Seher Özberk, Mehmet Elmas ve Murat Yaşılak seçildiler. Denetim kuruluna ise Şükrü Alphan, Basri Atakan ve Yasin Akçiçek getirildiler.