Fotoğraflarla Afrika
Afrika’daki açlığa dikkat çekmek için Mazlumder Malatya Şubesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı.
Yeni Camii önündeki alanda açılan sergide, Afrika ülkelerinde çekilmiş açlıkla mücadelenin fotoğrafları yeraldı.
Kamuoyunun dikkatini çekmek için böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Mazlumder Malatya Şubesi adına açıklama yapan Necip Cengil, Somali’de yaşananların diğer ülkeler için örnek olmasını gerektiğini belirterek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kuraklığın diğer ülkelerde de olabileceğine işaret etti.
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