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Malatya Haber -

Fransa Seçimlerinde İlk Tur Oylama Yapıldı

Fransa Seçimlerinde İlk Tur Oylama Yapıldı
  • 24.04.2017
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Fransa’da 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00’de (TSİ 21.00) sona erdi.

France 2 kamu yayıncısı televizyon kanalının hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Macron oyların yüzde 23.7’sini aldı

Buna göre siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 23,7’sini alarak seçimden birinci çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen de yüzde 21,7’lik oy oranıyla ikinci oldu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,5’er oy aldı.

İkinci tur oylama 7 Mayıs’ta

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00’ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs’a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande’dan görevi devralacak.

Paris, AA

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