You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Fransa’da Oyların Tamamı Sayıldı

Fransa’da Oyların Tamamı Sayıldı
  • 25.04.2017
  • 0

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oylarının tamamının sayıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan verilere göre, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron yüzde 24,01 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen ise yüzde 21,3’le ikinci oldu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı François Fillon yüzde 20,01 ile üçüncülüğü alırken, aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon’a seçmenlerin yüzde 19,58’i destek verdi. İktidardaki Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon’un oy oranı ise yüzde 6,36’da kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

Macron, Cumhurbaşkanı François Hollande ve seçimin ilk turunda yarışan 11 adaydan çoğunun ikinci tur için desteğini almıştı. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron’un, oyların yüzde 60’tan fazlasını alması öngörülüyor.

Sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23

İçişleri Bakanlığının sonuçlarına göre, toplam 46 milyon 891 bin 594 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 oldu.

Bakanlığın verilerine göre oyların tamamının sayılması sonucu 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

– Emmanuel Macron – 8.657.326 – 24,01

– Marine Le Pen – 7.679.493 – 21,30

– François Fillon – 7.213.797 – 20,01

– Jean-Luc Melenchon – 7.060.885 – 19.58

– Benoit Hamon 2.291.565 – 6,36

– Nicolas Dupont-Aignan – 1.695.186 – 4,70

– Jean Lassalle – 435.365 – 1,21

– Philippe Poutou – 394.582 – 1,09

– François Asselineau – 332.588 – 0,92

– Nathalie Arthaud – 232.428 – 0,64

– Jacques Cheminade – 65.598 – 0,18

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00’ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs’a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande’dan görevi devralacak.

Paris, AA

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."