Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron

Türk Ocakları Malatya Şubesi’nin haftalık sohbet toplantılarının, bu eğitim ve öğretim dönemindeki sonuncusu yapıldı. İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Türk Ocakları Malatya Şubesi yöneticilerinden olan Yrd.Doç.Dr. Mustafa Canbolat’ın...