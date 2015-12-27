Gösterim tarihi : 28 Mayıs 2010

Yönetmen : Adam Green

Oyuncular : Emma Bell , Shawn Ashmore , Kevin Zegers , Ed Ackerman

Senaryo : Adam Green

Yapımcı : Peter Block – Cory Neal

Müzik : Andy Garfield

Görüntü yön. : Will Barratt

Tür : Korku , Gerilim , Dram

Süre : 94 dk.

Yapım yılı : 2010

Ülke : ABD

Dağıtıcı : Medyavizyon Film

Snowboard yapmak üzere dağa tırmanan üç genç, telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalır. Paniğe kapılan gençler donmamak için acele etmek zorundadır. Dağdan inmek için zamana karşı yarışan gençler için donmak tek tehlike değildir. Karın ortasında, ıssız doğada yalnız başlarına kalan üç genç soğuk dışında beklenmeyen engellerle de yüz yüze kalır. Geçirmek istedikleri macera, hayatta kalmak için yeterince güçlü olup olmadıkları bir sınava dönüşür.