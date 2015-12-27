Frozen
Gösterim tarihi : 28 Mayıs 2010
Yönetmen : Adam Green
Oyuncular : Emma Bell , Shawn Ashmore , Kevin Zegers , Ed Ackerman
Senaryo : Adam Green
Yapımcı : Peter Block – Cory Neal
Müzik : Andy Garfield
Görüntü yön. : Will Barratt
Tür : Korku , Gerilim , Dram
Süre : 94 dk.
Yapım yılı : 2010
Ülke : ABD
Dağıtıcı : Medyavizyon Film
Snowboard yapmak üzere dağa tırmanan üç genç, telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalır. Paniğe kapılan gençler donmamak için acele etmek zorundadır. Dağdan inmek için zamana karşı yarışan gençler için donmak tek tehlike değildir. Karın ortasında, ıssız doğada yalnız başlarına kalan üç genç soğuk dışında beklenmeyen engellerle de yüz yüze kalır. Geçirmek istedikleri macera, hayatta kalmak için yeterince güçlü olup olmadıkları bir sınava dönüşür.