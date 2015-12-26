Fuar ve Şenlikler Başladı

Malatya Belediyesi bünyesindeki Fuarcılık Şirketi tarafından organize edilen “14. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali”, düzenlenen törenle açıldı. Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park’taki fuar alanında ilk konseri Uğur Işılak ile Leman Sam verdiler.

FUAR AÇILIŞI..

Mişmiş Park’taki dev fuar çadırında düzenlenen törene Vali Halil İbrahim Daşöz, Malatya Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Çakan, Belediye Başkanı Cemal Akın, Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Polis Okulu Müdürü Recep Özmen, Müftü Bekir Gerek, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, bazı belde belediye başkanları, bazı vakıf, dernek oda başkanları ile firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Halil İbrahim Daşöz, yaptığı konuşmada, “Malatya’nın dünyaca ünlü kayısının tanıtılmasında festival ve fuar önemli bir etkinliktir. Malatyalılar’ın ortak buluşma adresi olmuştur. Gerçekten fuar ve festivaller pek çok yönü olan organizasyonlardır. Bir kere bu fuar ve festival Malatyanın dışa açılan yüzüdur, uluslar arası yüzüdür diye düşünüyorum. Bugün burada yabancı folklor ekiplerini, yabancı firmaları, yabancı konuklarımızı görüyoruz. Avrupa Birliği yolunda önemli adımlar atan ülkemizde, Malatyamızda bu tabloları görmek bizlere ayrı bir mutluluk veriyor.

Ben bu düşüncelerle, bu organizasyonu gerçekleştiren, ona katkı sağlayan herkese, başta değerli Belediye Başkanımız olmak üzere teşekkürlerimi takdirlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan milletvekili Erkal ise, “Ben, Malatya fuarında bu çekirdeği, bu dinamizmi görüyorum. Ama bunun hayata geçmesinin en önemli sebebi aramızdaki birlik ve beraberliktir, dayanışmadır. Hep birlikte el ele, kol kola, gönül gönüle geleceğe yürüme iradesidir. Eğer bunu biz gerçekleştirebilirsek o zaman göreceksiniz ki sosyal ve ekonomik açıdan, siyasi açıdan, toplumsal değerlerimiz açısından, ekonomik zenginlik açısından Malatya çok müstesna bir yere gelecek ve Türkiye bu potansiyelden istifade edecektir. Malatya’da kongre merkezleri ve sosyal merkezler kurabilirsek, organize sanayi bölgelerini 3, 4 ve 5 yapabilirsek, o zaman Malatya, tüm ülke ve dünyaya daha iyi hitap edecektir” dedi.

Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın da, kayısı şenliklerinin ilk olarak 1973 yılında düzenlenmeye başladığını, o tarihten itibaren değerlendirilecek olursa şenliklerin 33ncü yılını kutlamış olacaklarını söyledi.

Ancak, Başkan Akın kurumsallaşması bakımından fuarın 14. yılını kutladıklarını ve bunda da Münir Erkalın belediye başkanlığı döneminde büyük katkıları olduğunu belirterek, Bu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Malatya fuarı ümit ediyorum ki son kez çadırda icra ediliyor. Bundan sonra inşallah sabit mekanlarda fuarı kutlamamız nasip olacak.

Sayın Başbakanımız konuşmalarında Malatya Şeker Fabrikası alanının Malatya halkının hizmetine sunulacağını belirtmiştir.

İnşallah en kısa zamanda Malatya Şeker Fabrikası alanı Malatya halkının hizmetine sunulacak ve orada sabit fuarlar yapmak, kongre merkezleri yapmak mümkün olacak. Bugün imkanımız olmayan bir çok şeyleri inşallah o zaman elde etmiş olacağız dedi.

Akın, “Bu yılki fuarımızda, katılımın yüzde 80’i Malatya’dan, yüzde 20’si ise il dışından” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra standların yeraldığı çadırın girişindeki kurdeleyi Vali Daşöz, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Çakan ile hemşehrimiz olan Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er birlikte keserek yaptılar..

Fuarda 150 stand yeralıyor..

KONSER..

Bu arada 12- 16 Temmuz tarihleri arasındaki 14. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri çerçevesinde ilk gece , Uğur Işılak ve Leman Sam, Fahri Kayahan Sahnesi’nde bir konser verdi.

Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cemal Akın, sivil toplum kuruluşlarının başkanları vatandaşlar konsere ilgi gösterdiler. İzleyicilerin parçalara eşlik ettiği konser sonunda, Başkan Akın, sanatçılara kristal kayısı maketi hediye etti. Konser öncesinde, çocuk oyunculardan oluşan Gürcistan halk dansları topluluğu da bir gösteri yaptı.

PROGRAM..

Fuar ve şenliklerin kalan 4 gününün programı şöyle:

* 13 TEMMUZ 2006

10,00 Ulusal Bilardo Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd. Gençlik Merkezi

10,00 Satranç Turnuvası Gençlik Spor İl.Müd. -Satranç Eğitim Merkezi

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası- Mişmiş Park Fuar Alanı Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Kernek Meydanı

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri-Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri-Mişmiş Park Fuar Alanı-Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan Sahnesi

Sunucu: VATAN ŞAŞMAZ

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 MURAT BAŞARAN Konseri

KİBARİYE Konseri

* 14 TEMMUZ 2006

10,00 Ulusal Bilardo Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd. Gençlik Merkezi

10,00 Satranç Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd.-Satranç Eğitim Merkezi

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı -Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi -Belediye Önü

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri-Mişmiş Park Fuar Alanı Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı- Fahri Kayahan Sahnesi

Sunucu: Fatih MÜHÜRDAR

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 FATİH KISAPARMAK Konseri

ZARA Konseri

* 15 TEMMUZ 2006

09.00 Atletizm Yarışları-Şehir Merkezi-Belediye Önü

10,00 2.Uluslararası Kayısı Sempozyumu -Şehir Merkezi Belediye Konferans Salonu

11,00 2.Ulusal Briç Şampiyonası-Şehir Merkezi Atatürk Spor Salonu

12,00 Sünnet Şöleni-Mişmiş Park Fuar Alanı -Sahil Yolu Sahne Önü

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Kapalı Çarşı Üstü

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

20,00 Briç Konferansı – Nafiz ZORLU Milli OyuncuŞehir Merkezi -Belediye Konferans Salonu

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri Mişmiş Park Fuar Alanı-Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan Sahnesi

Sunucu: FATİH MÜHÜRDAR

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 HAKAN ALTUN Konseri

GÜLAY Konseri

* 16 TEMMUZ 2006

10,00 2.Uluslararası Kayısı Sempozyumu -Şehir Merkezi Belediye Konferans Salonu

11,00 2.Ulusal Briç Şampiyonası-Şehir-Merkezi Atatürk Spor Salonu

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Belediye Önü

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri-Şehir Merkezi – Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı -Açık Otopark Yanı

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri Mişmiş Park Fuar Alanı -Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan-Sahnesi

Sunucu: FATİH MÜHÜRDAR

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 MURAT KEKİLLİ Konseri

CEYLAN Konseri”