Fuar ve Sirk

Malatya’da Hediyelik Eşya, Tekstil ve El Sanatları Tüketici Fuarı açıldı.

Vergi Dairesi Başkanlığı binası yanı Çevreyolu kenarında kurulan çadırda açılış töreni yarın sirk gösterisi ile yapılacak olan Moğolistan Devlet Sirki ile beraber Hediyelik Eşya, Tekstil ve El Sanatları Tüketici Fuarı’nın 14 Aralık tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.

Çeşitli standların yer aldığı Hediyelik Eşya, Tekstil ve El Sanatları Tüketici Fuarı’nda fiyatların indirimli olduğu belirtilirken, fuarın ilgi görmesinin beklendiği kaydedildi.