Furkan Yiğit İmzayı Attı

TFF, kulüplere ‘kaynak kullandırma’ başvurusu ile ilgili duyuruda bulundu. Kulüpler, ‘kaynak kullandırma’ başvurusunu 1 Nisan’a kadar yapabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun geliştirilmesi amacıyla futbol kulüpleri ile futbol ile ilgili...