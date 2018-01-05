Furkan Yiğit İmzayı Attı
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının genç golcüsü Furkan Yiğit, 3. Lig 1. Grup takımlarından Bayrampaşa’ya kiralandı.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımında sezonun ilk yarısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Furkan Yiğit, sezon sonuna kadar 3.Lig ekibi Bayrampaşa’ya kiralandı.
Bayrampaşa, 3.Lig 1.Grup’ta sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 30 puan topladı ve 3.sırada yer aldı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da 15 karşılaşmada bin 308 dakika görev alan Furkan Yiğit, 11 gol kaydetti. Ligin 16.haftasında İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ağlarına 2 gol birden bırakan Yiğit, ilk yarıda takımının kaydettiği 26 golün 11’inde sahneye çıkan isimdi.
Galatasaray karşılaşmasında attığı ikinci golden sonra asker selamı veren 22 yaşındaki Malatyalı futbolcu, ilk yarıdaki performansıyla birçok takımın ilgisini çekmeyi başardı.
Futbola 2005 yılında Malatya İdmanyurdu altyapısında başlayan Yiğit, 2007 yılında Malatyaspor’a transfer oldu.
2015 yılında Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan genç golcü, 2019 yılında profesyonelliğe geçti.
Yeni Malatya Gazetesi