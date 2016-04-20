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Malatya Haber -

Futbol Hakem Kursu İçin Başvuru Başladı

Futbol Hakem Kursu İçin Başvuru Başladı
  • 21.04.2016
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, aday futbol hakem kursunun açılacağı ve müracaatların alınmaya başlandığı bildirildi. Başvurular 28 Nisan saat 17.00’da sona erecek.

Kursa başvurmak isteyenler, Milli Egemenlik Caddesi Barış İş Hanı 5.kat TFFHGD Malatya Şubesi’ne başvurabilecek.

Kursa katılmak isteyenlerin 0505 224 25 81 – 0533 625 14 33 numaralı telefonları arayarak, detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.

KURSA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR

1- Başvuru Dilekçesi ( 16 yaşından küçükler veli izin belgesi ile beraber başvuru dilekçesi verecektir.)

2- Aile Hekimliğinden alınan Sağlık Raporu

3- Adli Sicil Kaydı( Adliyeden veya E-Devlet şifresi olanlar internetten alabilirler.)

Aday Hakem Başvuru Formu

Veli İzin Belgesi (16 Yaşından küçükler için)

Arşiv Foto: Önceki kurstan

Yeni Malatya Gazetesi

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