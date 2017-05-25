Futbolcu Alacakları ‘Ayakbastı’ İle Ödenecek

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasının ardından yönetim önümüzdeki sezonun yol haritasını netleştirmeye başladı.

Bu kapsamda camiadan aldığı güvenoyu ile kamuoyuna göreve devam edeceğini açıklayan başkan Adil Gevrek, ilk olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birer görüşme yapacak. Yeni dönem için her kesimden destek arayacak olan Gevrek, bu arada da futbolcuların prim ve maç başı ödemelerini yapacak. Gevrek’in yaklaşık 8 milyonu bulan futbolcu alacaklarını TFF’den gelecek parayla kapatmayı planladığı öğrenildi.

Teknik Direktör İrfan Buz ile ilgili son kararını 10 gün içinde vermesi beklenen Adil Gevrek’in iç ve dış transfer görüşmelerine ise teknik heyetin durumunu netleştirdikten sonra başlayacağı ifade ediliyor. TFF’den gelecek 50 milyonluk gelirin bir bölümünü Haziran ayında kasasına koyacak olan yönetim, bir diğer taraftan da Ramazan Bayramı sonrası yapacağı mali kongreye hazırlanacak. Şimdilik güçlendirme kongresi düşünmediği öğrenilen Gevrek’in şehrin ileri gelenlerinden bu konuda bir talep olması halinde ise Temmuz ayı içerisinde seçimli bir kongre yapabileceği belirtildi.

PRİMLER..

Süper Lig’e çıkan Yeni Malatyaspor’da alınan başarı Teknik Direktör İrfan Buz ve futbolcuların cebini dolduracak.

Sarı-siyahlıların teknik direktörü Buz ve futbolcular sözleşmelerindeki ekstra madde sayesinde sezon başında belirlenen primi almaya hak kazandılar. Sarı-siyahlı kulüpte teknik heyetin tamamına ödeme yapılmayacağı, sadece Teknik Direktör İrfan Buz’un Süper Lig başarı priminden faydalanacağı öğrenildi. Teknik Direktör İrfan Buz’un sözleşmesinde Süper Lig’e yükselme primi olduğu ve bunun da sözleşmedeki özel hükümlere eklendiği ifade edilirken, İrfan Buz’un yardımcılarının ise sözleşmelerinde herhangi bir madde bulunmadığı için prim hakkından faydalanamayacakları belirtildi.

Süper Lig başarısından dolayı İrfan Buz’a hak edişlerinin dışında ödenecek tutar sır gibi saklanırken, başarılı teknik adamın yardımcılarına ise herhangi bir ekstra ücret kulüp tarafından ödenmeyecek. Ancak İrfan Buz kendi alacağı başarı priminden uygun görürse yardımcılarına ödeme yapacak.

iha