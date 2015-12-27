‘Futbolcular İnanıyor’

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup takımlarından 44 Malatyaspor’da futbolcular şampiyonluğa inanıyor.

Takımın stoperi Hıdır Bayülgen, liderle aralarında 5 puanlık bir fark olduğunu anımsatarak, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını belirtti.

Bayülgen, lige eksiklerle başladıklarını ifade ederek, “Eksiklerimizin üstesinden gelmeye çalışıyorduk. Takım olarak özverili bir şekilde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Futbolcular olarak hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Buraya şampiyonluk hedefi doğrultusunda geldik. Bu şampiyonluktan ne uzaklaştık ne de inancımızı kaybettik. Taraftarlarımızdan bize güvenip, inanmalarını istiyoruz. Biz şampiyonluğu Malatya’ya getireceğiz” dedi.

Tecrübeli teknik adam İsmail Tekin ile birlikte şampiyonluk yaşamak istediklerini dile getiren Bayülgen, “Sezona Erkan Gültekin hocayla başlamıştık. Erkan hocamıza, bize verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Takımda herkes gelip geçici ama kulüp her zaman yerindedir. Takımın başına İsmail Tekin hocamız geldi. Camiada ve bu bölgede bilinen bir isim. Tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış. Onun tecrübesinden faydalanarak, şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayülgen, grupta geçen yıllara göre kalitenin düşük olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Grupta 4-5 tane şampiyonluk hedefi olan takım var. Bu bizi hiç korkutmuyor. Sonuçta maç sahada kazanılıyor. Bireysel olarak futbolcu kimliğine baktığımız zaman ‘bu iyi ya da şu kötü takım’ denilmiyor. Herkes bu ligde puan kaybedebiliyor. Eğer bir seri yakalarsak, sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

TANKİŞİ: “DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Takımın sağ bek oyuncusu Emrah Tankişi ise, lige şansız puan kayıplarıyla başladıklarını ifade ederek, “Sezonun ilk 2 maçında birçok pozisyona girdik ama bunları iyi değerlendiremedik. Neticede de şansız puan kayıpları yaşadık” dedi.

Tankişi, İsmail Tekin ile birlikte çıkışa geçeceklerine inandıklarını belirterek, “Öncelikle eski teknik direktörümüz Erkan Gültekin hocamıza bize verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Takımda bir kan değişikliği yaşandı. İsmail Tekin hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Kendisinin tecrübesiyle ligde çıkışa geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğuna dikkat çeken Tankişi, “Takımda genç oyuncularla tecrübeli futbolcular arasında güzel bir saygı ve sevgi ortamı var. Çok beyefendi ve düzgün bir takım. Uyum sürecini de atlatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.