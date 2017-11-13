“Futbolcular Kazanma Arzusunu Sahaya Yansıttı”

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, grupta 3 maçta aldıkları 9 puanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, galibiyet serisini sürdürüp, çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Şehit Kamil Belediyespor ve Elazığ Yolspor karşılaşmalarının ardından Erdağ İnşaat Dumlupınarspor maçından da 3 puanla ayrılarak, çıkışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Erdağ İnşaat Dumlupınarspor karşısında 1-0 geriye düşmelerine karşın, futbolcuların kazanma arzularını sahaya yansıttıklarını dile getiren Tekin, “Rakibin konumunu da biliyorduk. Bugüne kadar gol de atamamıştı. Mağlup olurken de 2 puanı vardı. Ama hep sıkıntılı son anlarda gol yiyerek puan kaybetmiş bir takımdı. Buna göre biz tedbirimizi aldık. Sabırlı olma olayında biraz aceleci davranıyorduk. Kalemizde bir gol gördük. Sonra bir penaltı kazandık. İkinci yarıya geldiğimizde onların iki tane defansının önünde adamı oynatıyorlardı. Oraya adam çıkarınca ondan sonra 2-1 den sonra oyun bizim hâkimiyetimize geçti ve üçüncü bir gol oldu. Sonuçta maçı kazandık. Çocukların inancı önemliydi. O inanmalarını mağlup duruma düşmelerine rağmen kendilerine olan güvenlerini kazanma arzusunu sahaya yansıttılar. Sonuçta 3 gol ve 3 puan aldık” diye konuştu.

Tekin, ligde 3’te 3 yaptıklarını anımsatarak, “Geride kalan 3 haftada 9 puan kazandık. Çıkışımızı sürdürüyoruz. Her maça aynı ciddiyet ve önemli hazırlanıyoruz. Kalan maçlarda da istediğimiz sonuçları alarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi