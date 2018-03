“Futbolculuğum da Var”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’daki amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen malzeme yardımında konuşan Ağbaba, “Bilinmeyen bir özelliğim ama sizin kadar başarılı olamadım. Malatyaspor’un küçükler takımında oynadım Yakıncaspor’da lisansım çıktı ama üniversiteyi kazanınca oynayamadım. Kısa bir süre amatör futbolculuğum var” dedi.

Ağbaba, amatör spor kulüplerinin durumlarını bildiğini ifade ederek, “Malatya’da çok çekişmeli maçlar oynanırdı. Mahalleliler ve vatandaşlar o takımların fanatik taraftarları idi. Birçok toprak saha vardı, gençler mücadele ederdi. Amatör kulüpler sayesinde gençler spor yapardı ve bugün gençler açısından büyük tehlike oluşturan durumlar ile karşı karşıya kalmazlardı. Amatör kulüpler sadece gençlerin futbol oynadığı kurumlar olarak görürsek eksik görmüş oluruz. Amatör Kulüpler, Amatör takımlar aslında top oynamanın dışında çok önemli kurumlara hizmet ediyorlar. Bunların başında gençlerimizin toplumda farklı yönlere farklı davranışlarına sapmasını engelliyor. Amatör Kulüpler gençlerimizin disiplinle yetişmesini sağlıyor, o mahallede mahalle kültürünü yaratıyorlar. Kentleşme sonucunda bu kültürümüz pek kalmadı. Geçmişteki amatör kulüpler gibi daha güçlü olabilmek için bizlerde elimizden geleni yapmalıyız. Yerel yöneticiler, siyasetçiler ayrım yapmadan kentin büyüye bilmesi için kentin gelişe bilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bir kentin durumu o kentteki spor seviyesi ile ölçülür. Bir kentin takımı birinci ligdeyse o kentte birinci ligdedir. Trabzon nüfusu bizden az olmasına rağmen Trabzon çok büyük bir il olarak bilinir. Birçok kent açısından durum böyledir. Bizlerin ortak paydası başta Malatyaspor’umuzun birinci lige çıkması için uğraş vereceğiz.Bunun en büyük gücüde sizsiniz. Malatyaspor yıllardan beri amatörden beslenmedi sürekli dışarıdan, taşıma suyu ile değirmeni döndürmeye çalıştılar. Bugün zaman geçirmeden yapılması gereken Malatyaspor amatörü destekleyecek amatör ise Malatyaspor’u destekleyecek. Ancak bu şekilde kalıcı olabiliriz. Diğer illerde birçok futbolcu çıkıyor, bizimde süper ligde oynayan oyuncularımız var onlarla övünüyoruz ama istediğimiz kadar sporcunun çıkması da siyasetçilerin, kenti yöneten bürokratların, bizlerin elinde. İktidar yada muhalefet herkese çağrı yapıyorum amatör spor kulüplerine kentimiz lig atlayabilsin, kentimiz büyüyebilsin, markalaşa bilsin. Bizim önemli markamız olan kayısı ile kalmamalıyız. Kayısı tarımda markamızdır. Futbolda da bir marka yapmak zorundayız. Ben bu çorbaya bir tuz atıyorum. Umarım bundan sonra devamı gelecek bunların bundan sonra amatör kulüpler ile daha fazla ilgileneceğiz. Bizlerin Amatör kulüpler ile ilgili bazı projelerimiz var onları hayata geçireceğiz.Büyük kulüpleri Malatya’daki küçük kulüpler ile kardeş yapmayı planlıyoruz. Bizlerin gücü yettiği oranda amatör kulüplerimizi büyük kulüplere kardeş yaparız. BU proje kapsamında Malatya’da bulunan Amatör Kulüplerimizde büyür ve başarılara ulaşırlar ve Malatya’nın ismini Türkiye kamuoyunda söz ettirirsiniz. Malatya denilince akla sporcu, siyasetçi ve sanatçıda geliyor. Bunlar bizlerin ortak değerleridir ve bizler bu ortak değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bende artık genç sporcularımıza, kulüp başkanlarımıza yardımcı olacağımı ve onlarla kol kola el ele olacağımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ”

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ise, Ağbaba’ya teşekkür ederek, “Malatya amatörüne çok büyük değer veren Milletvekilimize bizler her zaman şükranlarımızı sunuyoruz. bugüne kadar her konuda bizlerin yanında oldular bizlere destek oldular. geçmişte de Bölgesel Amatör Liglerinde ki (BAL) takımlarımızla ilgili konular olsun diğer amatör takımlarla ilgili konular olsun Türkiye Büyük Millet Meclisinde(TBMM) bizlerin sesi, gözü ve kulağı olmuştur. Malatya’da yaklaşık olarak 123 tane amatör kulübümüz var ben b u kulüplerim adına Milletvekilimize teşekkür ediyorum. milletvekilimiz bizlere değer ve önem veriyor. Malatya Amatörüne her zaman hizmet etmekten büyük bir haz duyan biri olduğunu da yakinen bilen birisiyim. Milletvekili olmadan önceki dönemlerde de her konuda bize destekler vermiştir. Bugünde aynı desteği Amatör Kulüplerimize göstermiştir” şeklinde konuştu.