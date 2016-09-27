Gabonlu Oyuncuya Lisans Çıktı
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un sezon başında denemeye aldığı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda kalan Loris Meye’nin lisansının çıktığı bildirildi.
BAL 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Eskişehirspor’da forma giyen Gabonlu Axel Meye’nin kardeşi Loris Meye’nin Fransa Futbol Federasyonu’nda bulunan evrakları Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderildi. Kulübün 6 Eylül’de yapmış olduğu başvurunun cevabı 27 Eylül’de gelirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), işlemleri hemen başlattı ve Meye’nin lisansı çıkarıldı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Loris Meye için 6 Eylül’de Fransa Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunarak, futbolcunun 3 bin 500 TL’lik lisans parasını yatırmıştı.
Yeni Malatya Gazetesi
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