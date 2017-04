Galaksi’nin Koruyucuları- 2

2014’te çekilen Galaksinin Koruyucuları filmindeki maceraların devamı niteliğindeki bu filmde Peter Jason Quill, yani Star-Lord (Chris Pratt) arkadaşları suikastçi Gamora (Zoe Saldana), ailesinin intikamını almak için tüm galaksiyi dolaşan Drax (Dave Bautista), ödül avcısı rakun Rocket ve onun yanında dolaşan Groot ile birlikte babasının kökenlerini arıyor. Bu yolculuk sırasında galaksinin değişik yerlerinde savaşırlarken yanlarına yeni yol arkadaşları da katılıyor.

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon

Süre: 136 Dak.

Yönetmen : James Gunn

Oyuncular : Chris Pratt , Zoe Saldana , Dave Bautista , Karen Gillan , Pom Klementieff

Seslendirenler : Vin Diesel , Bradley Cooper

Senaryo : James Gunn , Dan Abnett , Andy Lanning

Yapımcı : Kevin Feige , Lars P. Winther

Diğer Adı : Guardians of the Galaxy 2 – War of Kings

sinemalar.com