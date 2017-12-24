“İyi Mücadele Ettik, Kazanmasını Bildik”

Süper Ligin ilk yarısını 22 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Galatasaray maçından sonra deplasmanda Kayserispor’u da mağlup ederek, devre arasına moralli ve mutlu girdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk yarıyı 22 puanda tamamladı. Sarı kırmızılılar, 17 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

“DEVREYİ İYİ KAPATMAK ÖNEMLİYDİ”

Maç sonrası yayıncı kuruluşun ekranında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor’un kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, Kayseri deplasmanı zor bir deplasman, bu bilinçle geldik. Galatasaray karşısında alınan galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik. İyi mücadele ettik, fazla pozisyon bulmadık ama kazanmasını bildik.Kaleci arkadaşım Ertaç’ı tebrik ediyorum” dedi.

Kaleci Ertaç Özbir ise, “Takımla alakalı bir durum, iyi bir seri yakaladık. Mücadele ve skor anlamında iyi bir seri yakaladık. Devreyi iyi kapatmak önemliydi. Devreye mutlu girdik. Kayserispor çok iyi bir takım. İçeride de mağlubiyetleri yoktu, ilk mağlubiyetlerini tattırdık. Bundan dolayı da çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“TAKIM OLARAK İYİ MÜCADELENİN KARŞILIĞINI ALDIK”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, “Elimden gelenin en iyisini takım için yapmaya çalıştım. Sahada 5-6 haftadır iyi mücadele ediyorduk. Sahada istediğimiz sonuçları alamamıştık, bu sonuçları da aldık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bize destek olan ve dua eden herkese bu galibiyeti armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Devre arasına galibiyetle girdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Kara, “İyi oyun her zaman takımın dikkatini çeker. Takım olarak son haftalarda iyi mücadele ediyoruz. Şımarmadan, kendi haddimizi bilerek yola devam edeceğiz. Kulüp çalışanlarına, taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve camiaya teşekkür ediyoruz” dedi.

“İYİ MÜCADELE EDİP, BİRLİKTE HAREKET EDİP 3 PUANI ALDIK”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Erol Bulut da maçtan sonra yayıncı kuruluş mikrofonuna, “Biz zaten Kayserinin gücünü biliyoruz. Baskılı oynayan, iyi oyunculara sahip bir ekip. Galatasaray maçının daha önemli hale gelmesi için 1 ya da 3 puan almak istiyorduk. İlk yarının sonunda 1 gol attık, ikinci yarı koruduk ve galibiyetle izne çıkacağız. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bulut, hedeflediği puanı alamadıklarını ancak önemli bir 3 puanla devre arasına girdiklerini belirterek, “Benim hedefim 22 puan değildi. 24 veya 25 puan düşünüyordum. Geçmiş maçlara bakınca bunu yapabilirdik. Hakemlere değinmek istemiyorum ama Akhisar, Konya maçını alsaydık onun üzerinde puan alabilirdik. Şükretmemiz lazım. İyi pozisyonuna giriyoruz. Kayserispor karşısında çok çok iyi oynamasak da mücadele etmeyi ve birlikte hareket etmeyi bildik ve 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERLERLE DAHA İYİ DURUMA GETİRMEK İSTİYORUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada da hafta başında Kayserispor’u iyi analiz ettiklerini ve sonuçta da başarılı olduklarını söyledi.

Sahada oyuncularının disiplinden kopmadan istekli bir futbol sergilediğini ve sonuçta da istedikleri 3 puanı elde ettiklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

“Galatasaray maçından alınan 3 puanın daha önemli bir hale gelebilmesi için bugün 1 puan hatta 3 puan almamız gerekiyordu. İstediğimiz gibi oldu. Kayserispor’un çok güçlü bir takım olduğunu, evinde baskılı oynadığını biliyorduk ve rakibi iyi analiz ettik. Kanatlardan gelen, orta yaparak pozisyon bulmaya çalışan bir ekip. Bugün iyi oynamasak da sahada iyi savaşan, birlikte hareket eden bir takım vardı. İstediğimiz değerli o 3 puanı aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Yapacağımız yeni transferlerle Malatyaspor’u daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Futbol kalitesini artırmak istiyorsak futbolcu kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu devre arası yapıp, ikinci yarıya daha iyi başlayacağız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- beINsport- AA

FOTO: Evkur Yeni Malatyaspor’da gol sevinci ( AA, Kayseri)